Ученые рассказали, является ли пиво полезным для здоровья / УНИАН

Испанские ученые раскрыли несколько полезных свойств, которые пиво может иметь для здоровья в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в специализированном журнале Nutrients.

Специалисты рассматривали влияние как безалкогольного, так и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выводах содержится тезис о том, что "очень умеренное потребление" пива имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Оказалось, что в умеренных дозах этот напиток имеет защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Это наблюдалось у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми.

Кроме того, у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Ученые пришли к выводу, что умеренное употребление пива может защитить мужчин от диабета.

Также исследователи заявили, что у пожилых людей "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Соединения, которые есть в пиве, взаимодействуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают укреплять кости и зубы.

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Ученые говорят, что пиво повышает уровень так называемого хорошего холестерина и регулирует переработку плохого холестерина в организме, во многом благодаря антиоксидантам. Однако это проявлялось, когда испытуемые употребляли не более пятидесяти граммов пива в день.

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Напомним, ранее ученые рассказали - экстракт хмеля, который содержится в пиве, значительным образом снижает риск развития старческой деменции.

Позднее заявил известный врач-диетолог и профессор Алексей Ковальков заявил, что мужчинам не стоит ни в коем случае употреблять пиво ‒ особенно много и регулярно.

Ковальков пояснил ‒ пенный напиток содержит фитоэстрогены, которые по своей структурой сильно похожи на женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, и, в отдельных случаях ‒ развитию импотенции.