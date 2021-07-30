Вчені розповіли, чому Землю в найближчі десятиліття накриє неймовірна спека

Чому Землю в найближчі десятиліття накриє неймовірна спека-відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Вчені з Вищої технічної школи Цюріха заявили, що людству необхідно підготуватися до більш інтенсивних періодам аномальної спеки. Про це повідомляє спеціалізований портал Nature Climate Change.

"Нам слід приготуватися до рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди", — повідомив один з учасників дослідження, доктор Ерік Фішер. За його словами, посилення спеки спостерігатиметься вже в найближчі десятиліття по всій Землі.

Відзначається, що рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в період з 2021-го по 2050 рік, а з 2051-го по 2080 рік — від трьох до двадцяти одного разу частіше.

Трохи раніше вчені з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) зафіксували збільшення частоти і сили хвиль спеки у всіх регіонах Землі. Дослідники кажуть, що в найгіршому випадку в Австралії кумулятивне тепло (сума градусів вище норми) протягом усього літнього сезону склало додаткові +80 градусів Цельсія, а в Сибіру і Середземномор'ї — +200 градусів Цельсія і більше. За словами авторів роботи, вони помітили не тільки збільшення частоти теплових хвиль у всьому світі за останні 70 років, але і прискорення даної тенденції.

читайте такожБурі і неймовірна спека: синоптики розповіли, якою буде погода в серпні

Реклама

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валентина Віттрок говорила - в тому, що на багато країн землі (і Україну в тому числі) влітку 2021 року обрушилися природні катастрофи - повені, великі зливи, шторми і урагани - винна "вісь катастроф" – зіткнення місячних вузлів, Північного і Південного.

І воно позначає уявне протистояння двох злих і нерухомих зірок – Альдебарана і Антареса, які знаходяться в сузір'ях Тельця і Скорпіона.