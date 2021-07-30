Ученые рассказали, почему Землю в ближайшие десятилетия накроет невероятная жара

Почему Землю в ближайшие десятилетия накроет невероятная жара - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Ученые из Высшей технической школы Цюриха заявили, что человечеству необходимо подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары. Об этом сообщает специализированный портал Nature Climate Change.

"Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", — сообщил один из участников исследования, доктор Эрик Фишер. По его словам, усиление жары будет наблюдаться уже в ближайшие десятилетия по всей Земле.

Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год — от трех до двадцати одного раза чаще.

Немногим ранее ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. Исследователи говорят, что в самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные +80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — +200 градусов Цельсия и больше. По словам авторов работы, они заметили не только увеличение частоты тепловых волн во всем мире за последние 70 лет, но и ускорение данной тенденции.

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