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Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави

24 квітня 2021, 02:15

Зміни, які кофеїн викликає в мозку, носять короткочасний характер.

Вплив кави на мозок людини встановили вчені
Вплив кави на мозок людини встановили вчені / 1zoom.ru

Вчені вперше детально розписали, що відбувається з мозком людини, якщо пити багато кави.

Різні дослідження і раніше доводили, що кава підвищує пильність і увагу, позитивно впливає на пам'ять і здатність до навчання. Від кофеїну збуджується центральна нервова система, але в той же час підвищується фізична витривалість і нормалізується рівень тривожності. Однак вперше детально описані нейробіологічні причини цих ефектів.

читайте такожЯк правильно поворожити на кавовій гущі: тлумаченняЯк свідчать результати самого дослідження, що оприлюднені в журналі Molecular Psychiatry, зв'язок між таламусом і мозочком, що відповідає за моторний контроль, у любителів кави посилений. Також у кавоманів спостерігається підвищена динамічна активність між декількома мозочковими і підкірковими областями. Йдеться про таламус, мозочок, смугасте тіло, лінгвальну, парагіппокампальну і нижню потиличну звивини.

Саме ця активність пояснює такі ефекти, як підвищення уваги і зосередженості, а також відповідає за поліпшення навчання і пам'яті, вважають дослідники.

При цьому дослідники попередньо встановили, що зміни, які кофеїн викликає в мозку, носять короткочасний характер.

Вплив кави на організм: дослідження

здоров'я кава кофеїн
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