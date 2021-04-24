Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави

Зміни, які кофеїн викликає в мозку, носять короткочасний характер.
Вчені вперше детально розписали, що відбувається з мозком людини, якщо пити багато кави.
Різні дослідження і раніше доводили, що кава підвищує пильність і увагу, позитивно впливає на пам'ять і здатність до навчання. Від кофеїну збуджується центральна нервова система, але в той же час підвищується фізична витривалість і нормалізується рівень тривожності. Однак вперше детально описані нейробіологічні причини цих ефектів.
читайте такожЯк правильно поворожити на кавовій гущі: тлумаченняЯк свідчать результати самого дослідження, що оприлюднені в журналі Molecular Psychiatry, зв'язок між таламусом і мозочком, що відповідає за моторний контроль, у любителів кави посилений. Також у кавоманів спостерігається підвищена динамічна активність між декількома мозочковими і підкірковими областями. Йдеться про таламус, мозочок, смугасте тіло, лінгвальну, парагіппокампальну і нижню потиличну звивини.
Саме ця активність пояснює такі ефекти, як підвищення уваги і зосередженості, а також відповідає за поліпшення навчання і пам'яті, вважають дослідники.
При цьому дослідники попередньо встановили, що зміни, які кофеїн викликає в мозку, носять короткочасний характер.
Вплив кави на організм: дослідження
- Дієтологи з'ясували, кому не можна категорично пити каву. Експерти розповіли, людям з якими діагнозами потрібно на пропозицію піти і випити пару чашок кави відповідати категоричною і впевненою відмовою.
- Лікар пояснила, яка кава небезпечна для здоров'я. Каву, приготовану з молоком, потрібно випити протягом години, порадила дієтолог.
- Медик повідомляла, що здорова доросла людина в день може вживати 400 мг кофеїну - чотири чашки кави об'ємом 250 мл.