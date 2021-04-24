Память и обучаемость: что происходит с мозгом после чашки кофе

Влияние кофе на мозг человека установили ученые / 1zoom.ru

Ученые впервые детально расписали, что происходит с мозгом человека, если пить много кофе.

Различные исследования и раньше доказывали, что кофе повышает бдительность и внимание, позитивно влияет на память и способность к обучению. От кофеина возбуждается центральная нервная система, но в то же время повышается физическая выносливость и нормализуется уровень тревожности. Однако впервые подробно описаны нейробиологические причины этих эффектов.

Читайте такжеКак правильно погадать на кофейной гуще: толкованиеКак свидетельствуют результаты самого исследования, что обнародованы в журнале Molecular Psychiatry, связь между таламусом и мозжечком, что отвечает за моторный контроль, у любителей кофе усилена. Также у кофеманов наблюдается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями. Речь идет о таламусе, мозжечке, полосатом теле, лингвальной, парагиппокампальной и нижней затылочной извилинах.

Именно эта активность объясняет такие эффекты, как повышение внимания и сосредоточенности, а также отвечает за улучшение обучения и памяти, считают исследователи.

При этом исследователи предварительно установили, что изменения, которые кофеин вызывает в мозге, носят кратковременный характер.

Влияние кофе на организм: исследования