Найбільший за роки сплеск активності Сонця спровокує потужну магнітну бурю / 1zoom.ru

Вчені зафіксували, за попередніми даними, найбільший за останні роки сплеск активності Сонця: одна з плям світила справила 17 спалахів за пару діб.

Під час спалахів реєструвався дуже потужний сплеск радіовипромінювання, повідомляється на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії ФІАН.

Коли плазма, що була викинута Сонцем в процесі спалахів, досягне Землі - планету накриє потужна магнітна буря. Початок цієї бурі намічений на вечір 25 травня 2021, а пік магнітної бурі прогнозується о 4 ранку за київським часом 26 травня. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі Магнітна буря з 25 травня 2021: коли досягне 6 балів і що робити.

Прогнозується, що збурений стан магнітного поля піде на спад 27 травня.

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