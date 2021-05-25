Крупнейший за годы всплеск активности Солнца спровоцирует мощную магнитную бурю / 1zoom.ru

Ученые зафиксировали, по предварительным данным, крупнейший за последние годы всплеск активности Солнца: одно из пятен светила произвело 17 вспышек за пару суток.

Во время вспышек регистрировался очень мощный всплеск радиоизлучения, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.

Когда плазма, что была выброшена Солнцем в процессе вспышек, достигнет Земли – планету накроет мощная магнитная буря. Начало этой бури намечено на вечер 25 мая 2021, а пик магнитной бури прогнозируется в 4 утра по киевскому времени 26 мая. Детальнее об этом читайте в нашем материале Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать.

Прогнозируется, что возмущенное состояние магнитного поля пойдет на спад 27 мая.

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