УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Наука

Кратери від метеоритних ударів: у NASA показали фото найбільшого супутника Сонячної системи

12 червня 2021, 20:56

Найбільший природний супутник Сонячної системи Ганімед вдалося засняти вперше за 20 років.

false
Вчені вперше за два десятиліття сфотографували природний супутник Ганімед / NASA

Міжпланетна станція Юнона відправила Національному управлінню США з аеронавтики і дослідження космосу NASA фотознімок найбільшого супутника Юпітера і Сонячної системи – Ганімеда. Це найближчий підліт до супутника вперше за 20 років.

Як повідомляє NASA, тепловізор JunoCa і зоряна камера Stellar Reference Unit зафіксували на фотознімку проліт біля гігантського супутника Юпітера. На фотографіях чітко видно кратери від метеоритних ударів. Фото також відображають темний і яскравий рельєф, а також довгі структурні особливості рельєфного супутника.

За словами вченого Juno Скотта Болтона, дослідникам вдалося відзняти Ганімед вперше за одне покоління.

"Ми не збираємося поспішати, перш ніж робити які-небудь наукові висновки, але наразі ми можемо просто захоплюватися цим небесним дивом", - розповів вчений.

false
Найбільший супутник Сонячної системи Ганімед / NASA
false
Найбільший супутник Сонячної системи Ганімед / NASA

Відомо, що за допомогою зеленого фільтра, тепловізор зміг відзняти всю сторону космічного Місяця, яка покрита водяним льодом. Примітно, розширення зображення - приблизно 1 кілометр на піксель.

Наразі, вже через декілька днів, космічний корабель має намір відправити ще більше фотознімків зі свого прольоту над Ганімедом.

Нагадаємо, 18 лютого NASA провело посадку американського космічного корабля Perseverance на поверхню Марса. Подію назвали "сімома хвилинами жаху".

NASA
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
День Ольги 2020 – якого числа і що за святоДень Ольги 2020 – якого числа і що за свято Лікарі розповіли, який чай не можна пити на голодний шлунокЛікарі розповіли, який чай не можна пити на голодний шлунок Телеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в ГрузіїТелеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в Грузії Син Григорія Чапкіса озвучив причину його смертіСин Григорія Чапкіса озвучив причину його смерті Те, що мертве, обов'язково помре: про тоталітарний режим Путіна-ЛукашенкаТе, що мертве, обов'язково помре: про тоталітарний режим Путіна-Лукашенка

Останні новини

02:30

Стоматолог розповіла, як безпечно чистити зуби після їжі

02:01

Гороскоп на завтра 17 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний сюрприз, знайомства й погані знаки Відео

01:37

День Святого Духа 2021: що не можна робити і як відзначається свято в православ'ї Фото

01:01

Як розпізнати серцевий напад - відповідь медиків Відео

00:19

Гороскоп на завтра 16 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: автокатастрофи та втрата частини капіталу Відео

Реклама
00:02

Названо найкорисніший гарячий напій для організму Відео

15 червня, вівторок
23:43

Зустріч Байдена і Путіна: Білий дім розкрив теми і деталі переговорів Відео

23:26

Справжній апокаліпсис: Україну накрив ураган і шквальний вітер з градом Фото Відео

23:20

Популярне масло визнали не найкориснішим продуктом для здоров'я Відео

23:02

Окупанти Криму масово блокують сайти про коронавірус

22:49

Лікарі назвали продукти, які не можна розігрівати Відео

22:20

Попередження про біль у спині: вправи, яких слід уникати Відео

22:09

Бьянка отримала російське громадянство та висловилася щодо політики

21:53

На Київщині двоє дітей провалилися у вигрібну яму: з'явилися неймовірні подробиці про сім'ю Відео

21:34

Технокороль Ілон Маск вирішив позбутися свого останнього будинку на Землі

21:27

Кулеба розповів про проблему для України після запуску Північного потоку-2 Відео

21:00

З'ясувалося, звідки в Україну "увірветься" новий небезпечний штам коронавірусу Відео

20:50

Позиція телеканалу 1+1 у відповідь на заяву фракції "Європейська солідарність"

20:41

Крим та кордон: Зеленський хоче бачити спостерігачів ОБСЄ не лише на Донбасі

20:30

Україну чекає різка зміна погоди: названо дату Відео

Реклама
20:24

ЗМІ повідомили, коли може "полетіти голова" міністра Авакова

20:10

Чи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і Заходу Погляд

19:57

"Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місію

19:51

Найбільший роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у скандал та виплатить штраф

19:44

Лимонна вода для організму і тіла: названо сім переваг Відео

19:22

Небезпечно для здоров'я: українцям заборонили купатися в Чорному морі Відео

19:14

Віктор Павлік розповів, як пройшли пологи дружини і кого візьмуть хрещеними

18:46

Вчені розповіли, скільки потрібно додати кроків на день, щоб прожити довше Відео

18:43

Названо 10 знаків, які попереджають про небезпеку Відео

18:37

Вчені розповіли, хто ризикує повторно захворіти на коронавірус Відео

18:23

Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років Відео

18:15

Під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму: загинула 10-річна дівчинка

18:06

Блогерка, яка назвала українську "й***ною", поскаржилася на погрози і не хоче перед усіма вибачатися Відео

17:39

У Кременчуці медики вимагали у жінки 40 тисяч за безкоштовну операцію Відео

17:17

"Сало й не тільки": Зеленський у батьків годував американську журналістку, опубліковано фото

16:51

Ксенія Мішина похвалилася алмазом, вирощеним з її крові

16:47

Авто розбилося вщент: у Вінницькій області п'яний поліцейський позбавив життя 28-річну дівчину Відео

16:24

В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо Відео

16:13

Журналісти попередили про небезпеку податкових ініціатив української влади

16:13

Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Відео

Реклама
16:12

"Я б бл**дь на х** заборонила йоб***у українську мову": Ірпінську блогерку захейтили у Мережі Відео

16:11

У Харкові дорожники вирішили купити кросовер за 1 млн грн із захистом від розбитого асфальту

15:46

"Велике будівництво" Зеленського відправить у небуття поточні середні ремонти доріг

15:25

Намагалися зґвалтувати - ледве втекла: в Індії українка потрапила в скандал з вбивством борця Відео

15:01

День Ольги 2020 – якого числа і що за свято Відео

14:51

У дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину: спалахнув скандал Відео

14:36

Навколо Shum: пісня Go-A вирвалася на другий рядок престижного хіт-параду Відео

14:33

Експерти розповіли, чому інвестори бояться вкладати в економіку України (відео) Відео

14:30

Рак крові: дивне відчуття на шкірі, яке може бути першою ознакою Відео

14:27

У "Метінвест Політехніці" розповіли про особливості навчання в новому гірничо-металургійному виші

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти