Кратери від метеоритних ударів: у NASA показали фото найбільшого супутника Сонячної системи

Вчені вперше за два десятиліття сфотографували природний супутник Ганімед / NASA

Міжпланетна станція Юнона відправила Національному управлінню США з аеронавтики і дослідження космосу NASA фотознімок найбільшого супутника Юпітера і Сонячної системи – Ганімеда. Це найближчий підліт до супутника вперше за 20 років.

Як повідомляє NASA, тепловізор JunoCa і зоряна камера Stellar Reference Unit зафіксували на фотознімку проліт біля гігантського супутника Юпітера. На фотографіях чітко видно кратери від метеоритних ударів. Фото також відображають темний і яскравий рельєф, а також довгі структурні особливості рельєфного супутника.

За словами вченого Juno Скотта Болтона, дослідникам вдалося відзняти Ганімед вперше за одне покоління.

"Ми не збираємося поспішати, перш ніж робити які-небудь наукові висновки, але наразі ми можемо просто захоплюватися цим небесним дивом", - розповів вчений.

Найбільший супутник Сонячної системи Ганімед / NASA

Найбільший супутник Сонячної системи Ганімед / NASA

Відомо, що за допомогою зеленого фільтра, тепловізор зміг відзняти всю сторону космічного Місяця, яка покрита водяним льодом. Примітно, розширення зображення - приблизно 1 кілометр на піксель.

Наразі, вже через декілька днів, космічний корабель має намір відправити ще більше фотознімків зі свого прольоту над Ганімедом.

Нагадаємо, 18 лютого NASA провело посадку американського космічного корабля Perseverance на поверхню Марса. Подію назвали "сімома хвилинами жаху".