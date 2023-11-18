Сработали с огоньком: когда последний раз горела Москва

Думается, немало украинцев в своих сладких снах видят, думаю и задают себе вопрос: "Когда последний раз горела Москва?". Главред разбирается в вопросе.

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По легенде приказ зажигать дома в Москве отдал русский фельдмаршал Кутузов / художники Виктор Мазуровский, Роман Волков

История Москвы включает несколько случаев, когда город сталкивался с пожарами или разрушениями, в том числе в результате военных конфликтов.

Сколько раз горела Москва

Наиболее известные случаи сожжения Москвы такие:

Пожар 1571 года. Город был разрушен в результате нападения войск Крымского ханства, войск Османской империи и некоторого количества казаков в 1571 году.

Великий пожар 1812 года. Во время русско-французской войны против императора Наполеона I русские войска отступали, а Москва была покинута. 14 сентября 1812 года французские войска вошли в город, и в результате того, что русские войска (по извечному принципу - "Бей своих ‒ чтоб чужие боялись") подожгли часть города, то Москву охватило пламя ‒ ибо застройка была в основном деревянная. Пожар длился несколько дней и привел к серьезным разрушениям.

Пожар в 1813 году. После возвращения русских войск в Москву после отступления французов, часть города была воспламенена.

Причем это только самые известные примеры. В течение истории Москвы город сталкивался с различными бедствиями, включая пожары, но не все они были связаны с умышленным поджогом.

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Кто отдал приказ сжечь Москву

Приказ о сжигании Москвы в 1812 году в ходе Отечественной войны с Наполеоном был дан российским полководцем и генерал-губернатором Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Молва даже приписывает ему фразу: "Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву". Этот решительный шаг был предпринят с целью осложнения снабжения французских войск и создания трудностей для их пребывания в Москве. Огонь охватил значительные части города, что привело к тяжелым разрушениям и потере Москвы французскими войсками.

Сколько времени Наполеон был в Москве

Наполеон Бонапарт прибыл в Москву 14 сентября 1812 года, во время своего похода на Россию, который в истории известен как "Бородинское сражение" и "Отечественная война 1812 года". После того как французские войска вошли в город, Москва была покинута российскими войсками и часть города была подожжена.

Наполеон провел в Москве около пяти недель, но город не приносил ему ожидаемых переговоров с русскими властями. Вследствие того, что он не смог достичь своих целей и снабжение его армии стало проблематичным из-за поджога города и отступления русских войск, Наполеон принял решение о вынужденном отступлении из Москвы.

Наполеон покинул Москву 19 октября 1812 года, и французская армия начала свое отступление из России. Это отступление стало одним из наиболее известных и сложных этапов в военной кампании 1812 года для французской армии.

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