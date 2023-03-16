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Археологи обомлели: в Польше ученые откопали древние артефакты средневековых рыцарей

16 марта 2023, 11:27
Как говорят польские ученые, им удалось отыскать знаки принадлежности к рыцарским элитам древней династии Пястов (самый разгар Средневековья).
Археологи, рыцари
Археологи, рыцари / коллаж Heritage Daily и John malley / Flick

В Польше, в Свентокшиском воеводстве, археологи нашли целую коллекцию артефактов раннего Средневековья. Об этом сообщает портал Heritage Daily.

"Помимо фрагментов глиняной посуды, есть еще монеты, в том числе денарий польского короля Болеслава Смелого, украшения из серебра, сплава свинца и меди, свинцовые украшения. и бронзовые кресты, бытовые предметы, такие как ножи и кремневые ружья, свинцовые и железные гири, покрытые бронзой, милитари и элементы конного снаряжения", − говорит доктор Марек Флорек из Института археологии Университета имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине.

Также сообщается, что археологи обнаружили небольшое бронзовое изображение коня и свинцовой булавы, вероятно, декоративные символы военной мощи. И это именно такой конь, говорят ученые, который носили как знак принадлежности к рыцарским элитам древней польской династии Пястов.

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"Из рассказов Ибрагима ибн Якуба, еврейского купца из Испании, достигшего польских земель в 1060-х годах, мы знаем, что Мешко I должен был собирать налоги в виде весов и использовать их для выплаты жалованья своим людям. Поэтому, если в Даромине в XI-XII веках был рыцарский двор, то их присутствие, а также элементы вооружения и предметы элиты не должны вызывать удивления", — сказал Флорек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

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