Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"

Алексей Тесля
13 августа 2025, 02:32
Полностью или частично это небесное шоу смогут наблюдать до 87% населения Земли.
Лунное затмение, что нужно делать
Лунное затмение / Коллаж Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Человечество ожидает впечатляющее астрономическое явление
  • Вся фаза — от начала частичного затмения до его завершения — продлится 3 часа
  • Полное затмение возможно только во время полнолуния

В ближайшее время нас ожидает впечатляющее астрономическое явление — полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители большей части планеты: от Океании до Южной Америки.

Оно произойдёт в ночь с 7 на 8 сентября (в зависимости от часового пояса). Вся фаза — от начала частичного затмения до его завершения — продлится 3 часа 29 минут и 24 секунды, включая эффект "кровавой Луны", пишет IFLScience.

Полная картина затмения

Это явление смогут увидеть жители большей части Азии, западной Австралии и части Восточной Африки. В других регионах — в частности, в Европе, большей части Австралии, на востоке Бразилии и остальной части Африки — будет видна хотя бы часть затмения.

Таким образом, полностью или частично это небесное шоу смогут наблюдать до 87% населения Земли, при условии благоприятной погоды. Для американцев, которые могут расстроиться, что их регион не окажется в центре событий, стоит напомнить: мартовское затмение 2025 года было в основном видно именно в Америке. Космос любит делиться поровну.

Почему лунные затмения не происходят каждый месяц

Всё дело в том, что орбита Луны наклонена относительно земной орбиты вокруг Солнца. И только в моменты, когда Луна оказывается в так называемом узле — то есть когда все три тела (Солнце, Земля и Луна) выстраиваются на одной линии — мы можем наблюдать затмение. Такие события происходят несколько раз в год.

Полное затмение возможно только во время полнолуния, когда Луна полностью входит в тень Земли. Если же она проходит лишь частично через тень, мы видим частичное затмение. А если задевает лишь полутень, то это полутеневое затмение.

Когда Луна целиком входит в тень Земли

Спутник Земли приобретает характерный красноватый оттенок — именно поэтому это явление и получило название "кровавая Луна". Такой эффект возникает из-за того, что солнечный свет рассеивается в атмосфере Земли, и только красные лучи проходят до поверхности Луны.

Узнать точное время затмения в вашем регионе можно на сайте Timeanddate.com.

Смотрите видео - полное солнечное затмение:

Так называемый "путь тотальности" - географическая полоса, где будет полное затмение, активно готовится.

В некоторых американских штатах и городах даже объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемого ажиотажа.

Ранее публиковались удивительные кадры солнечного затмения в Украине. Лучше всего солнечное затмение было видно в центральных и западных областях.

Как писал ранее Главред, ранее было редкое солнечное затмение впервые за 18 лет. Долгое время нечто тайное создавало радиоизлучение из глубокого космоса.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука лунное затмение
