Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"

Полностью или частично это небесное шоу смогут наблюдать до 87% населения Земли.

Человечество ожидает впечатляющее астрономическое явление

Вся фаза — от начала частичного затмения до его завершения — продлится 3 часа

Полное затмение возможно только во время полнолуния

В ближайшее время нас ожидает впечатляющее астрономическое явление — полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители большей части планеты: от Океании до Южной Америки.

Оно произойдёт в ночь с 7 на 8 сентября (в зависимости от часового пояса). Вся фаза — от начала частичного затмения до его завершения — продлится 3 часа 29 минут и 24 секунды, включая эффект "кровавой Луны", пишет IFLScience.

Полная картина затмения

Это явление смогут увидеть жители большей части Азии, западной Австралии и части Восточной Африки. В других регионах — в частности, в Европе, большей части Австралии, на востоке Бразилии и остальной части Африки — будет видна хотя бы часть затмения.

Таким образом, полностью или частично это небесное шоу смогут наблюдать до 87% населения Земли, при условии благоприятной погоды. Для американцев, которые могут расстроиться, что их регион не окажется в центре событий, стоит напомнить: мартовское затмение 2025 года было в основном видно именно в Америке. Космос любит делиться поровну.

Почему лунные затмения не происходят каждый месяц

Всё дело в том, что орбита Луны наклонена относительно земной орбиты вокруг Солнца. И только в моменты, когда Луна оказывается в так называемом узле — то есть когда все три тела (Солнце, Земля и Луна) выстраиваются на одной линии — мы можем наблюдать затмение. Такие события происходят несколько раз в год.

Полное затмение возможно только во время полнолуния, когда Луна полностью входит в тень Земли. Если же она проходит лишь частично через тень, мы видим частичное затмение. А если задевает лишь полутень, то это полутеневое затмение.

Когда Луна целиком входит в тень Земли

Спутник Земли приобретает характерный красноватый оттенок — именно поэтому это явление и получило название "кровавая Луна". Такой эффект возникает из-за того, что солнечный свет рассеивается в атмосфере Земли, и только красные лучи проходят до поверхности Луны.

Узнать точное время затмения в вашем регионе можно на сайте Timeanddate.com.

