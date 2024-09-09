Разгадка тысячелетней легенды: найдены "темные" доказательства мифа о Мерлине

Новые археологические находки демонстрируют, что легенда о Мерлине, вероятно, возникла не случайно.

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Ученые приблизились к разгадке тайны легенды о Мерлине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GUARDArchaeology, Pixabay/kalhh

Археологи нашли доказательства правдивости знаменитой шотландской легенды о Мерлине — наставнике короля Артура. По преданию Мерлин является повелителем зверей, и может принимать облик любого из лесных животных.

Результаты работы волонтеров под руководством GUARD Archaeology показали, что в сообщениях о смерти Мерлина в Шотландии действительно может быть доля правды. Геофизическое исследование раскрыло, что вблизи предполагаемого места могилы Мерлина в деревне Друмельзир есть археологический объект, похожий на погребение, пишет The National.

Новые раскопки показали, что у могилы Мерлина было расположено городище, заселенное примерно в конце 6-го и начале 7-го веков нашей эры, именно когда разворачивалась знаменитая история мифической персоны.

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"Учитывая, сколько городищ есть в этих горах и лесах, почти все из которых являются поселениями значительно более раннего железного века, кажется удивительным совпадением, что одно городище, связанное с этой местной легендой, датируется точно тем же временем, что и эта история", - рассказал руководивший проектом генеральный директор GUARD Archaeology Ронан Тулис.

/ GUARD Archaeology

Исследователи отмечают, что новые археологические находки демонстрируют, что легенда, вероятно, возникла в самой деревне Друмельзир, а не была принесена сюда бродячим средневековым рассказчиком, посещавшим различные случайные места в окрестностях.

"Может быть, это возникло как народная память, которую нужно было украшать на протяжении веков, прежде чем распространиться далеко и широко и измениться почти до полного узнавания", - говорят они.

Подчеркивается, что в отличие от классического изображения Мерлина как мудрого и уважаемого советника короля Артура, местная легенда рисует гораздо более темную картину.

Легенда о Мерлине Мерлин – живущий в лесу отшельник в кельтских легендах отождествляется с богом Кернунном, является покровителем леса, животных и волшебства. Он является наставником-ментором будущего легендарного короля Британии Артура. Смерть Мерлина связывают со злой колдуньей Морганой, которая околдовывает Мерлина, погружая его в вечный сон, выведав его тайны. Согласно легенде, Мерлин спит где-то под холмом вечным сном, но ещё может проснуться. По другой легенде, злая колдунья Моргана заточила Мерлина в могучий дуб, где он и умер, пишет Википедия.

"О достаточно жалком парне, склонном произносить бессмысленные загадки и удивительные пророчества, которого держит в плену непонятный мелкий тиран забытого королевства, прежде чем умереть ужасной смертью, став жертвой королевских интриг", - поясняют исследователи.

/ GUARD Archaeology

Раскопки также обнаружили, что где-то между концом 3-го и концом 6-го веков нашей эры над могилами двух человек исключительного элитного статуса был поднят квадратный курган. Археологи считают, что эти памятники, очевидно, имели определенное значение.

"Мы не должны забывать, что жители древнего Твиддейла знали историю, которая была у них под ногами, и людей, которые были раньше, и именно через местный фольклор передавались истории об их прошлом", - добавил Тулис.

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли остатки древнего храма. Исследователи, вероятно, совершили впечатляющее открытие и нашли остатки храма, где Иисус творил библейские чудеса, описанные в Новом Завете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили невероятный артефакт. Меч, известный как меч дако, имел форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

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