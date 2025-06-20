Почему птицы поют по утрам: новое открытие удивило даже ученых

Новое открытие заставляет переосмыслить взгляды на природу птичьего пения.

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Почему птицы поют по утрам / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему птицы поют на рассвете

Какое открытие сделали ученые

Пожалуй, все хоть раз в жизни слышали утреннее пение птиц. Это кажется чем-то естественным и привычным. Однако, оказывается, птицы поют по определенным причинам.

Главред решил разобраться, почему птицы поют каждое утро.

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Зачем птицы на самом деле поют по утрам

Международная группа исследователей, изучая 69 видов птиц в разных частях Западных Гат в Индии, смогла раскрыть причину активного пения пернатых именно в утренние часы, говорится в материале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Так, Западные Гаты - горный регион вдоль западного побережья Индии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен большим разнообразием птичьих видов - более полутысячи. Именно поэтому ученые из Корнельского университета (США) в сотрудничестве с индийскими партнерами по проекту Dhvani выбрали эту территорию для своих исследований.

Чтобы установить зависимость между временем суток и активностью пения, под руководством Виджая Рамеша, ученые использовали метод пассивного акустического мониторинга.

В частности, в 43 точках леса они установили десятки микрофонов, которые автоматически фиксировали звуки. В течение нескольких месяцев они собрали более 40 тысяч часов записей, что позволило детально исследовать вокальное поведение 69 птичьих видов.

Известно, что ученые проверили четыре ведущие гипотезы: лучшую слышимость звуков на рассвете, влияние освещения, поиск пищи и социальные взаимодействия. Результаты показали, что именно социальные факторы играют ключевую роль.

Такие птицы, как сероголовая канареечная мухоловка, дронго, овчарик длинноклювый - были особенно активными с самого утра.

В то же время, в вечернее время пели лишь отдельные виды, в частности черноголовый баблер.

Исследователи пришли к выводу, что птичье пение утром связано прежде всего с коммуникацией в пределах стаи и передачей сигналов опасности. Эти открытия призывают переосмыслить взгляды на природу птичьего пения.

Напомним, Главред ранее также рассказывал, почему на самом деле птиц не бьет током и когда птицы могут получить удар током.

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