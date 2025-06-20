Почему птицы поют по утрам: новое открытие удивило даже ученых

Вы узнаете:
- Почему птицы поют на рассвете
- Какое открытие сделали ученые
Пожалуй, все хоть раз в жизни слышали утреннее пение птиц. Это кажется чем-то естественным и привычным. Однако, оказывается, птицы поют по определенным причинам.
Главред решил разобраться, почему птицы поют каждое утро.
Зачем птицы на самом деле поют по утрам
Международная группа исследователей, изучая 69 видов птиц в разных частях Западных Гат в Индии, смогла раскрыть причину активного пения пернатых именно в утренние часы, говорится в материале Philosophical Transactions of the Royal Society.
Так, Западные Гаты - горный регион вдоль западного побережья Индии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен большим разнообразием птичьих видов - более полутысячи. Именно поэтому ученые из Корнельского университета (США) в сотрудничестве с индийскими партнерами по проекту Dhvani выбрали эту территорию для своих исследований.
Чтобы установить зависимость между временем суток и активностью пения, под руководством Виджая Рамеша, ученые использовали метод пассивного акустического мониторинга.
В частности, в 43 точках леса они установили десятки микрофонов, которые автоматически фиксировали звуки. В течение нескольких месяцев они собрали более 40 тысяч часов записей, что позволило детально исследовать вокальное поведение 69 птичьих видов.
Известно, что ученые проверили четыре ведущие гипотезы: лучшую слышимость звуков на рассвете, влияние освещения, поиск пищи и социальные взаимодействия. Результаты показали, что именно социальные факторы играют ключевую роль.
Такие птицы, как сероголовая канареечная мухоловка, дронго, овчарик длинноклювый - были особенно активными с самого утра.
В то же время, в вечернее время пели лишь отдельные виды, в частности черноголовый баблер.
Исследователи пришли к выводу, что птичье пение утром связано прежде всего с коммуникацией в пределах стаи и передачей сигналов опасности. Эти открытия призывают переосмыслить взгляды на природу птичьего пения.
Напомним, Главред ранее также рассказывал, почему на самом деле птиц не бьет током и когда птицы могут получить удар током.
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