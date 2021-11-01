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Открыт новый вид предка человека

1 ноября 2021, 03:51
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Предком современного человека является африканский вид людей, живших около полумиллиона лет назад.

Homo bodoensis / scitechdaily.com/Ettore Mazza

Группа международных исследователей во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич объявила о присвоении новому виду предка человека. Его останки были обнаружены в Эфиопии. Этот вид носит имя Homo bodoensis, сообщает SciTechDaily со ссылкой на статью в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где, собственно, и был найден череп.

В статье говорится о том, что в среднем плейстоцене (774-129 тысяч лет назад), в Африке закладывался вид Homo sapiens, а затем в Европе появились его ближайшие родственники – неандертальцы.

При этом, авторы считают, что африканский Homo bodoensis, который жил около полумиллиона лет назад, это прямой предок современного человека.

До сегодняшнего дня окаменелости из Африки и Евразии того периода традиционно относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis. И только недавно опубликованные данные анализа ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, которые ранее были названы Homo heidelbergensis, по истине принадлежали ранним неандертальцам.

Исходя из этого ученые посчитали, что название "гейдельбергский человек" нужно исключить из классификации, как, впрочем, и название Homo rhodesiensis.

Напомним, ранее офис Шерифа обратился к судмедэкспертам, чтобы они помогли опознать останки, которые рабочие нашли во время "озеленения " дороги рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри за 14,7 миллионов долларов.

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