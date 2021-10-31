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Эксперты заявили об опасности мяса: сколько можно употреблять в день

31 октября 2021, 16:06
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Опасным для окружающей среды является и производство мяса.

Мясо
Мясо может быь опасным / ua.depositphotos.com

Британские ученые выяснили, что красное мясо оказывает негативное влияние на здоровье, пишет The Lancet.

Речь идет о том, что его производство - один из основных факторов глобального потепление, которое приводит к ухудшению окружающей среды.

"На сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов (ПГГ), а также приводит к вырубке лесов, деградации земель и потере биоразнообразия. Комитет Великобритании по изменению климата призвал к 2050 году сократить потребление говядины, баранины и молочных", – говорится в релизе.

Кроме этого, высокое потребление такого продукта негативно сказывается на здоровье человека.

"Появляется все больше доказательств того, что высокое потребление обработанного мяса и в меньшей степени красного мяса приводит к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистому заболеванию, и некоторых форм рака. ВОЗ классифицировала обработанное мясо как канцероген, а красное мясо – как вероятный канцероген для человека", - добавляют ученые.

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Читайте такжеДиетолог назвала самый низкокалорийный и сытный завтрак: вкус невероятный, а польза удивительнаяИсходя из этого, научно-консультативный комитет по питанию рекомендует британцам снизить потребление мяса и есть не больше 70 г в день.

Напомним, американский диетолог Холли Кламер назвала блюдо, которое является самым вредным вариантом завтрака.

Также ранее Главред писал о самом низкокалорийном и сытном завтраке.

viber
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