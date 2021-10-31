Эксперты заявили об опасности мяса: сколько можно употреблять в день

Мясо может быь опасным / ua.depositphotos.com

Британские ученые выяснили, что красное мясо оказывает негативное влияние на здоровье, пишет The Lancet.

Речь идет о том, что его производство - один из основных факторов глобального потепление, которое приводит к ухудшению окружающей среды.

"На сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов (ПГГ), а также приводит к вырубке лесов, деградации земель и потере биоразнообразия. Комитет Великобритании по изменению климата призвал к 2050 году сократить потребление говядины, баранины и молочных", – говорится в релизе.

Кроме этого, высокое потребление такого продукта негативно сказывается на здоровье человека.

"Появляется все больше доказательств того, что высокое потребление обработанного мяса и в меньшей степени красного мяса приводит к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистому заболеванию, и некоторых форм рака. ВОЗ классифицировала обработанное мясо как канцероген, а красное мясо – как вероятный канцероген для человека", - добавляют ученые.

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