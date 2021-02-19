Остаться здоровым до 100 лет: японские ученые нашли лекарство, как перестать стареть

Как продлить молодость - ученые нашли способ / 1zoom.ru

Как остановить биологическое старение и одновременно продлить молодость, выяснили японские ученые.

В Токио нашли лекарство, которое помогает организму избавиться от сенесцентных клеток (это так называемые стареющие клетки). В перспективе, через пять-десять лет, этот механизм поможет людям замедлить старение, рассказал РИА Новости профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Дело в том, что клетки человеческого организма могут делиться лишь определенное количество раз. Потом процесс прекращается – и начинается процесс накопления стареющих клеток, что приводит к воспалению и старению. Причем причиной прекращения обновления клеток может быть не только возраст, но и окислительный стресс, повреждение ДНК и другие факторы.

Читайте такжеКакой чай продлевает жизнь – ответили ученые"То есть если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения", — пояснил профессор Наканиси.

Оказалось, что стареющая клетка нуждается в ферменте GLS1, чтобы выжить. И, если использовать его тормозящее вещество (ингибитор), то можно уничтожить все клетки, что провоцируют воспаление, в том числе и стареющие клетки. Таким ингибитором стал препарат, который уже используют как лекарство от некоторых видов рака.

Опыты на мышах показали, что у подопытных грызунов начали лучше функционировать почки, печень и легкие. Также наблюдается улучшение симптомов диабета и атеросклероза. Заодно у них существенно укреплялась мышечная сила.

"Один из основных механизмов, почему с возрастом увеличивается процент смертности, заключается в том, что скапливаются клетки, что возбуждают воспалительные процессы. Если удалить этот механизм, то, возможно, процент смертности с возрастом не будет расти. То есть человек сможет дожить здоровым до 100 лет. Он сохранит здоровье и не будет болеть (от старости), но максимальная продолжительность жизни в 120 лет при этом не изменится", — резюмировал профессор Наканиси.

Как продлить молодость: новости