Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине

3 способа, как продлить молодость - доктор-гериатр / 1zoom.ru

Три главных правила, соблюдение которых поможет продлить молодость, назвала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Врач посоветовала отказаться от сладостей – вместо этого включить в свой рацион много свежих овощей и фруктов (около 400-600 граммов в день), а также больше двигаться, пишет РИА Новости.

Движение помогает сохранить мышечную массу и тем самым замедлить старение организма. По ее словам, здоровый человек должен заниматься аэробными физическими упражнениями (любыми) каждый день по 40 минут.

Что касается питания, то организму для продления молодости необходимы:

белок – причем в любом возрасте;

достаточно жидкости: надо пить до 1,5-2 литров в день, если нет противопоказаний по здоровью;

много свежих овощей и фруктов – клинически доказано: если есть сырые овощи и фрукты, то можно продлить себе жизнь;

мало сахара – сахар провоцирует жесткость сосудов, что является "одним из проявлений старения".

"Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы, – это путь к раннему старению", – подчеркнула Ткачева.

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