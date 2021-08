Найден способ прокормить человечество и избавиться от голода

Ученые создали новую модель фотосинтеза / goodfon.ru

Население планеты Земля стремительно увеличивается и с каждым разом все больше обостряется вопрос еды, поскольку пищи для того, чтобы прокормить все человечество не хватает. Многие народы страдают от голода и умирают ужасной смертью.

Американские исследователи из Корнеллского университета нашли способ, как преодолеть эту проблему, а именно - создать высокопродуктивные сельскохозяйственные растения, которые смогли бы обладать усовершенствованным процессом фотосинтеза. Именно таким образом они смогли бы расти в самых неблагоприятных условиях. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые надеются повысить урожайность культур на ограниченных площадях, чтобы прокормить население Земли к 2050 году.

Эксперты выяснили, что в хлоропластах содержится фермент карбоангидраза, который облегчает фотосинтез у растений, фиксирующих углерод через С3-путь.

"Именно этот путь катализирует реакцию взаимопревращения между бикарбонатом (HCO3) и углекислым газом и водой. Это способствует равновесию между усваиваемым углекислым газом и бикарбонатом. Поэтому для продуктивности фотосинтеза, нужно удалить карбоангидразу", - утверждают ученые.

Исходя из этого эксперты использовали систему редактирования генов CRISPR/Cas9 и заблокировали активность двух генов, кодирующих два вида карбоангидразы β-CA1 и β-CA5 внутри хлоропластов. Оказалось, что в таком случае растения вполне нормально растут.

Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается. В отчете ученых, над которым они работали 8 лет, говорится о том, что изменения температуры погубят климат, который будет сопровождаться тепловыми волнами, более интенсивными штормами, засухами, наводнениями и пожарами, которые уже охватили Западную Европу и США.