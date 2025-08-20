Укр
Феноменальное открытие: ученые научили искусственный интеллект читать мысли

Алексей Тесля
20 августа 2025, 03:30
Технология открывает новые возможности для восстановления коммуникации у людей.
Ученые научили искусственный интеллект читать мысли / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/justDIYteam, Pixabay/geralt

Вы узнаете:

  • Нейро-компьютерный интерфейс способен преобразовывать внутреннюю речь в текст
  • Алгоритм ИИ распознал даже те фразы, которые не были озвучены

Представлена инновационная разработка — нейро-компьютерный интерфейс искусственного интеллекта, способный преобразовывать внутреннюю речь в текст.

По словам исследователей Стэнфордского университета, эта технология открывает новые возможности для восстановления коммуникации у людей, утративших способность говорить. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell.

Во время экспериментов участников просили либо произносить определённые слова вслух, либо просто мысленно проговаривать их. В обоих случаях фиксировалась активность одних и тех же областей мозга, что позволило алгоритму ИИ распознавать даже те фразы, которые не были озвучены.

В целях защиты конфиденциальности специалисты протестировали специальную функцию доступа — своего рода "пароль", который активирует или блокирует распознавание внутренней речи.

Так, в одном из тестов кодовая фраза Chitty chitty bang bang была точно определена в 99% случаев, что продемонстрировало возможность пользователя управлять системой и контролировать доступ к своим мысленным сообщениям.

Искусственный интеллект сгенерировал образ идеальной девушки

В интернете быстро набирает популярность Instagram-профиль виртуальной модели Эмили Пеллегрини, полностью созданной с помощью ИИ.

Образ 23-летней модели был разработан на основе обобщённого представления о внешности "девушки мечты" по мнению большинства мужчин. Уже сейчас страница приносит её создателю доход — более 10 000 долларов, а число подписчиков продолжает стремительно расти.

Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа. Искусственный интеллект воссоздал "лицо Иисуса Христа" с Туринской плащаницы, которая, как некоторые считают, покрывала его тело сразу после распятия.

Как сообщал Главред, ранее искусственный интеллект научился предсказывать смерть человека. По сути, обладая достаточной информацией, ИИ может определить, есть ли у вас шансы умереть рано или нет.

Об источнике: Cell

В переводе с английского — "клетка". Научный журнал, публикующий исследования по широкому кругу дисциплин. Журнал основан в 1974 году Бенджамином Льюином и публикуется два раза в месяц издательством Cell Press, входящим в корпорацию Elsevier.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

