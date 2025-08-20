Феноменальное открытие: ученые научили искусственный интеллект читать мысли

Технология открывает новые возможности для восстановления коммуникации у людей.

Ученые научили искусственный интеллект читать мысли

Нейро-компьютерный интерфейс способен преобразовывать внутреннюю речь в текст

Алгоритм ИИ распознал даже те фразы, которые не были озвучены

Представлена инновационная разработка — нейро-компьютерный интерфейс искусственного интеллекта, способный преобразовывать внутреннюю речь в текст.

По словам исследователей Стэнфордского университета, эта технология открывает новые возможности для восстановления коммуникации у людей, утративших способность говорить. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell.

Во время экспериментов участников просили либо произносить определённые слова вслух, либо просто мысленно проговаривать их. В обоих случаях фиксировалась активность одних и тех же областей мозга, что позволило алгоритму ИИ распознавать даже те фразы, которые не были озвучены.

В целях защиты конфиденциальности специалисты протестировали специальную функцию доступа — своего рода "пароль", который активирует или блокирует распознавание внутренней речи.

Так, в одном из тестов кодовая фраза Chitty chitty bang bang была точно определена в 99% случаев, что продемонстрировало возможность пользователя управлять системой и контролировать доступ к своим мысленным сообщениям.

Об источнике: Cell В переводе с английского — "клетка". Научный журнал, публикующий исследования по широкому кругу дисциплин. Журнал основан в 1974 году Бенджамином Льюином и публикуется два раза в месяц издательством Cell Press, входящим в корпорацию Elsevier.

