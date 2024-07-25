На следующей неделе Землю ожидает массированный метеоритный дождь - где увидеть

Одновременно пика достигнут Альфа-Каприкорниды и Южные Дельта-Аквариды, поэтому Землю ожидает двойной метеоритный дождь.

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Метеоритный дождь в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

На следующей неделе в Украине можно будет увидеть "двойной" метеоритный дождь. Одновременно пика достигнут Альфа-Каприкорниды и Южные Дельта-Аквариды, Земля пересечет путь комет, которые оставляют обломки, именно они и будут яркими в ночном небе. Об этом сообщают ученые на сайте livescience.

"Метеоритный дождь Альфа-Каприкорниды вызван кометой 169P/NEAT, а Южные Дельта-Аквариды - кометой 96P/Machholz. Южные Дельта-Аквариды будут достигать пика с 29 по 30 июля, а Альфа-Каприкорниды - с 30 по 31 июля", - заявили астрономы.

Также ученые отметили, что увидеть два метеоритных потока одновременно - это большое везение. но возможность видеть несколько метеоритных дождей за одну ночь не является необычной. В год приходится более 900 метеоритных дождей, что означает, что в среднем два-три события можно наблюдать каждую ночь.

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Что такое метеорный поток Эта-Аквариды? Эта-Аквариды - метеорный поток Южного полушария. Лучше всего они видны перед рассветом и известны тем, что оставляют за собой устойчивый газовый след в небе. Это высокоактивный метеорный поток: при идеальных условиях наблюдается до 50 метеоров в час. В реальных условиях можно увидеть около 40 метеоров. Откуда берутся метеоры Эта-Акварид? Метеоры Эта-Акварид появляются из точки в созвездии Водолея. Эта точка называется радиантом метеорного потока и расположена рядом со звездой Эта Водолея (лат. Eta Aquarii) - отсюда и происходит название метеорного потока. В 2024 году возможен всплеск активности Эта-Акварид. Обычно Эта-Аквариды активны с 19 апреля по 28 мая и достигают пика 5-6 мая. Откуда происходят Эта-Аквариды? Большинство метеорных потоков происходят от комет. Во время прохождения по орбите комета оставляет за собой частицы пыли и камней. Вращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год примерно в одно и то же время пересекает путь кометы и проходит через большое скопление ее осколков. Во время прохождения через атмосферу Земли эти частицы оставляют яркие полосы в нашем небе. Считается, что Эта-Аквариды происходят от кометы Галлея. К слову, комета Галлея является источником сразу двух метеорных потоков - Эта-Акварид в начале мая и Орионид в конце октября. Когда наблюдать Эта-Аквариды в 2024 году В 2024 году условия наблюдения за метеорным потоком Эта-Аквариды хорошие. Международная метеорная организация рекомендует наблюдать Эта-Аквариды 3 мая между 5:00 и 08:00 по гринвичскому времени, поскольку в это время поток может проявить повышенную активность. В районе пика 5-6 мая лунный свет не станет помехой, поскольку Луна достигнет фазы новолуния 8 мая. Метеорный поток можно будет увидеть до или после ночи. Метеорный поток Эта-Лириды С 3 по 14 мая проявляет активность еще один метеорный поток - Эта-Лириды. Он достигает максимума активности 8 мая. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Лира. Эта-Лириды - это гораздо менее обильный поток, чем Эта-Аквариды. За час можно увидеть около 3 метеоров.

Наилучшие условия для наблюдения метеоритных дождей будут в Южном полушарии, где радиант (место, откуда выходят метеориты) будет почти над головой. Люди в Северном полушарии также смогут увидеть событие, если будут иметь хороший обзор на южный горизонт.

Космос и события космического масштаба

Напомним, ранее сообщалось, что Землю накрыла сильная магнитная буря.

Также стоит сказать, что к нашей планете приближается астероид Апофис, который до недавнего времени был наиболее опасным объектом в галактике и угрожал Земле.

Напомним, ранее к Земле уже приближался астероид, который можно было увидеть в телескоп. Он был потенциально опасным для землян.

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