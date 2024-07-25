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Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету

Степан Гафтко
25 июля 2024, 01:56
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К Земле приближается астероид Апофис, который ученые давно исследуют и который может теоретически стать причиной вымирания человечества.
Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету
Астероид Апофис / Историческое событие - к Земле летит астероид Апофис, который может уничтожить планету

Почти два десятилетия назад астрономы и ученые узнали о существовании астероида Апофис, который был потенциально опасным для людей. Теперь, когда 13 апреля 2029 года он максимально приблизится к Земле, его будут рассматривать, как ценную возможность изучить небесные тела. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

"Одной из главных проблем является ограниченное время на разработку, создание и запуск космического аппарата для изучения Апофиса. Тем не менее, ученые считают, что существующие конструкции космических аппаратов, такие как Hera, могут быть адаптированы для этой миссии. Европейское космическое агентство (ESA) уже дало предварительное одобрение миссии RAMSES, которая должна стартовать в 2028 году и наблюдать за Апофисом до, во время и после его близкого пролета", - пишут в агентстве.

Ученые планируют задействовать космические зонды, с помощью которых они смогли бы изучить астероид Апофис.

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Астероид Апофис, что о нем известно

99942 Апофис - околоземный астероид диаметром около 300 метров и массой около 20 млн т. Принадлежит к группе Атона. Сближается с Землей в точке, примерно соответствующей 13 апреля. Имел самую высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино (4). После дополнительных исследований уровень угрозы был уменьшен с четвертого (тесное сближение, требует внимания астрономов) до нулевого (опасности нет).

Космические явления и события

Напомним, ранее к Земле уже приближался астероид, который можно было увидеть в телескоп. Он был потенциально опасным для землян.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Украину накрыли магнитные бури, которые были спровоцированы выбросами энергии на Солнце.

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