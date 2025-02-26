Нервные клетки не восстанавливаются: миф или реальность

О чем вы узнаете:
- Как работает мозг
- Восстанавливаются ли нервные клетки
Самая сложная система нашего организма - это наш мозг. Он контролирует работу всего организма, благодаря ему мы думаем, переживаем эмоции и общаемся. Сто миллиардов нейронов, постоянное взаимодействие и обмен электрическими импульсами - все это под его контролем. Главред попробует помочь разобраться в данном вопросе.
Как работает мозг
В программе "Завтрак с 1+1" рассказывают о том, что мозг делится на три большие части: два полушария, мозжечок и ствол головного мозга. Полушария покрыты корой - это серое вещество, в котором находятся нервные клетки - нейроны, управляющие всеми процессами. Каждый нейрон образует множество связей с другими, формируя мышление и уникальную для каждого человека нейросеть.
Существует распространенное мнение, что левое полушарие отвечает за рациональность, а правое - за творчество. На самом деле такого четкого разделения не существует. Ученые выделяют более 600 функций мозга, которые два полушария разделяют между собой.
Восстанавливаются ли нервные клетки
Миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются, возник после неудачного научного эксперимента. В конце 1990-х годов в Кении карликовые зеленые обезьянки, которых содержали в исследовательском центре, внезапно умерли. При вскрытии оказалось, что у животных погибли нейроны гиппокампа - участка мозга, который отвечает за память и обучение.
Считалось, что причина гибели нейронов - стресс из-за социальной изоляции от стаи. После этого медиа подхватили фразу, что стресс убивает нейроны. Однако дальнейшие исследования показали, что образцы мозга были проанализированы с нарушением технологии, что привело к ложным выводам. На тот момент миф о "невозобновляемости нервных клеток" уже распространился по всему миру.
В мозге на протяжении всей жизни происходят перестройки нейронных сетей: одни нейроны появляются, другие погибают. Для поддержания здоровой работы мозга необходима стимуляция - физическая активность, правильное питание и активная социальная жизнь.
Действительно ли нервная система такая "нежная", как нам кажется
В статье одной из самых престижных американских клиник Mayo Clinic отмечается:
Нервная система уязвима. Ее можно повредить, а восстанавливается она с большим трудом, если вообще восстанавливается. Это влияет на способность мозга взаимодействовать с нашими мышцами и органами чувств. Травмы нервной системы могут вызывать боль, слабость, покалывание, онемение и даже нарушение кровообращения.
Невролог Елена Одинцова объясняет, что регенерация нервных клеток зависит от места повреждения. Важно различать центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую (соединяющую ЦНС с внутренними органами, мышцами и сенсорными системами).
Если один участок мозга теряет свою функцию, другие, неповрежденные зоны могут взять ее на себя. Но это не происходит самостоятельно - для этого необходимы определенные стимулы, новый опыт. Этот механизм называется нейропластичностью. Именно благодаря такой адаптационной способности нервная система может восстанавливаться после травм и повреждений.
Итак, хотя клетки центральной нервной системы действительно не восстанавливаются, мозг компенсирует их потерю, адаптируясь к изменениям.
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Кто такая Елена Одинцова
Детский невролог первой категории. Врач функциональной диагностики первой категории. Врач - педиатр первой категории.
Член Восточноукраинской академии педиатрии, Украинской противоэпилептической Лиги, Ассоциации педиатров Украины.
Член International Headache Society.
Автор медицинских статей по детской неврологии. Участвует в научно-практических украинских и международных конференциях, соавтор статей в международных журналах. Изучает новейшую информацию в области детской неврологии которая базируются на принципах доказательной медицины.
О Клинике Мейо
Mayo Clinic - некоммерческая организация, одна из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Основной работодатель и градообразующее предприятие американского города Рочестер (штат Миннесота). Здания клиники занимают значительную часть центра города.
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