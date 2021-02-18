"7 минут ужаса": NASA проводит уникальную операцию на Марсе – онлайн

Марсоход Perseverance на Марсе 18 февраля - смотреть онлайн посадку / 1zoom.ru

18 февраля NASA проводит посадку американского марсохода Perseverance на поверхность Марса. Событие уже окрестили "семью минутами ужаса".

Полет и посадка марсохода Perseverance пройдет в прямом эфире. Онлайн-трансляция этого знаменательного события доступна на сайте Главред.

Начало посадки намечено на 22:55 по киевскому времени. Около 22:37 марсоход должен войти в атмосферу красной планеты. Затем он начнет торможение и выпустит парашют. После того, как марсоход выберет место для посадки, он начнет посадку. Предположительно, Perseverance должен приземлиться в кратере, в котором когда-то было озеро и гипотетически могут сохраниться признаки жизни.

Во время посадки марсоход будет делать фото Марса, которые сразу же направит в центр управления NASA. Поклонники космоса уже с нетерпением ожидают публикации уникальных снимков на официальном сайте агентства.

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