"7 минут ужаса": NASA проводит уникальную операцию на Марсе – онлайн

Онлайн-трансляция посадки на Марс американского марсохода Perseverance доступна на сайте Главред.
18 февраля NASA проводит посадку американского марсохода Perseverance на поверхность Марса. Событие уже окрестили "семью минутами ужаса".
Полет и посадка марсохода Perseverance пройдет в прямом эфире. Онлайн-трансляция этого знаменательного события доступна на сайте Главред.
Начало посадки намечено на 22:55 по киевскому времени. Около 22:37 марсоход должен войти в атмосферу красной планеты. Затем он начнет торможение и выпустит парашют. После того, как марсоход выберет место для посадки, он начнет посадку. Предположительно, Perseverance должен приземлиться в кратере, в котором когда-то было озеро и гипотетически могут сохраниться признаки жизни.
Во время посадки марсоход будет делать фото Марса, которые сразу же направит в центр управления NASA. Поклонники космоса уже с нетерпением ожидают публикации уникальных снимков на официальном сайте агентства.
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