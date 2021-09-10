Как правильно загадать желание в звездопад Тауриды 2021: советы экспертов

Звездопад Тауриды 2021 - отличное время для того, чтобы загадать желание / padovaoggi.it

Загадывать желание, когда падает звезда – очень древняя традиция. И как раз начался такой период, когда шансы увидеть падающую звезду очень высоки. С 7 сентября и по 10 декабря будет продолжаться самый главный звездный дождь осени – метеорный поток Тауриды.

Как загадать желание в звездопад Тауриды 2021

Прежде всего, нужно очень сильно захотеть, чтобы ваше желание исполнилось, и настроиться на то, что именно так и произойдет. Эксперты советуют отвлечься от суеты, долго всматриваться в ночное небо и хорошо сконцентрироваться на своем желании.

Лучше, если ваше лицо будет обращено к Востоку — для этого определите, где Север, а потом повернитесь направо.

Самое главное – заметить звезду, а потом про себя проговорить задуманное. Если рядом никого нет, то произнести желание можно и вслух. Если вы не одни, отойдите подальше от скептиков и циников.

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После того как желание загадано, нужно подойти к ближайшему дереву – выбирайте большое и мощное, а потом трижды постучите по стволу.

Еще один важный момент: если хотите, чтобы желание исполнилось, важно его отпустить, тогда сила небесного сияния возьмется за его воплощение в жизнь.

Метеорный поток Тауриды 2021

Как сообщал Главред, максимумы Южных Таурид будут наблюдаться с 30 октября по 7 ноября, а Северных — с 4 по 7 ноября. За час упадет примерно по семь метеоров.

К слову, а 2021 году Луна почти не помешает наблюдению максимума Южных Таурид. В ночь с 5 на 6 ноября когда радиант потока достигнет максимальной высоты над горизонтом, Луна уже будет под горизонтом.

Максимум Северных Таурид ожидается в ночь с 12 на 13 ноября. Но в эту ночь будет полнолуние, поэтому яркая и полная Луна не позволит увидеть метеоры.

К слову, за звездным дождем лучше всего наблюдать за городом и после полуночи.

Напомним, в августе украинцы могли насладиться зрелищным астрономическим явлением – это звездопад Персеиды 2021.

Поток Персеиды начался 15 июля и продолжался до 24 августа. Ночи с 11 на 12 августа, а также с 12 на 13 число стали пиком для потока Персеиды.