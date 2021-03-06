Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита

Как быстро вылечить цистит - создана вакцина / Reuters

Ученые из Университета Дьюка создали вакцину против цистита. Пока представлен лишь экспериментальный образец, однако тот уже показал свою эффективность в ходе опытов на мышах.

Ученые прогнозируют, что препарат будет предотвращать и рецидивы цистита, пишет PNAS.

Как работает вакцина против цистита

В состав вакцины входят антигены кишечной палочки и вещества, что усиливают работу иммунных клеток.

В результате новая вакцина усиливает реакцию иммунитета в мочевыводящих путях, чтобы иммунная система отправляла достаточное количество клеток для борьбы с инфекцией. Другими словами, она "обучает" иммунную систему, как бороться с бактериями-возбудителями цистита более эффективно.

Вакцина против цистита: способы применения

Читайте такжеМужчина не хочет секса: причины и лечениеВнутримышечное введение продемонстрировало недостаточную эффективность, поэтому вакцину от цистита вводят непосредственно в мочевой пузырь.

Справка. Цистит относится к инфекциям мочевыводящей системы, которые в свою очередь являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций. По статистике, в ходе своей жизни сталкиваются с циститом по меньшей мере 50% женщин. Рецидивы заболевания происходят в 27-44% случаях.

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