Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита

Новая вакцина усиливает реакцию иммунитета в мочевыводящих путях, чтобы иммунная система отправляла достаточное количество клеток для борьбы с инфекцией.
Ученые из Университета Дьюка создали вакцину против цистита. Пока представлен лишь экспериментальный образец, однако тот уже показал свою эффективность в ходе опытов на мышах.
Ученые прогнозируют, что препарат будет предотвращать и рецидивы цистита, пишет PNAS.
Как работает вакцина против цистита
В состав вакцины входят антигены кишечной палочки и вещества, что усиливают работу иммунных клеток.
В результате новая вакцина усиливает реакцию иммунитета в мочевыводящих путях, чтобы иммунная система отправляла достаточное количество клеток для борьбы с инфекцией. Другими словами, она "обучает" иммунную систему, как бороться с бактериями-возбудителями цистита более эффективно.
Вакцина против цистита: способы применения
Читайте такжеМужчина не хочет секса: причины и лечениеВнутримышечное введение продемонстрировало недостаточную эффективность, поэтому вакцину от цистита вводят непосредственно в мочевой пузырь.
Справка. Цистит относится к инфекциям мочевыводящей системы, которые в свою очередь являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций. По статистике, в ходе своей жизни сталкиваются с циститом по меньшей мере 50% женщин. Рецидивы заболевания происходят в 27-44% случаях.
Новости здоровья:
- Ранее мы писали про интерстициальный цистит: что это и как его лечить. Хотя ИЦ поражает как мужчин, так и женщин, это заболевание чаще встречается у женщин.
- Врач объяснила, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих. Головная боль далеко не всегда означает наличие заболевания и может возникнуть как ответ на негативные факторы окружающей среды.
- Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине. Доктор-гериатр Ольга Ткачева перечислила несложные способы, как продлить молодость кожи и организма в целом.