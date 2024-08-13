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Даже малые дозы опасны: алкоголь повышает риск рака у пожилых людей - исследование

Руслана Заклинская
13 августа 2024, 17:17
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Практически любое количество алкоголя увеличивает риск развития рака и не приносит пользы для сердца.
Даже малые дозы опасны: алкоголь повышает риск рака у пожилых людей - исследование
Риск рака возрастает даже от небольшого количества алкоголя / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Даже малое употребление алкоголя повысило риск смертности от рака среди пожилых людей в Британии. Однако риск был больше у тех, кто уже имел проблемы со здоровьем или проживал в районах с низким уровнем дохода, пишет The New York Times по данным крупного исследования.

Исследование, которое отследило 135 103 взрослых в возрасте 60 лет и старше в течение 12 лет, также опровергает долговременное убеждение, что легкое или умеренное употребление алкоголя является полезным для сердца. Исследователи не обнаружили снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто пьет мало или умеренно, независимо от состояния здоровья или социально-экономического статуса.

В исследовании легкое употребление алкоголя - это среднее потребление алкоголя до 20 граммов в день для мужчин и до 10 граммов в день для женщин.

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"Мы не обнаружили доказательств полезной связи между умеренным потреблением алкоголя и смертностью", - сказала доктор Росарио Ортолá, доцент кафедры профилактической медицины и общественного здоровья в Автономном университете Мадрида и ведущий автор исследования, которое было опубликовано в JAMA Network Open.

С другой стороны, она добавила, алкоголь, вероятно, повышает риск рака "с первой капли".

Что говорят в других организациях

Текущие рекомендации США по диете отмечают, что "меньше употреблять алкоголь лучше для здоровья, чем пить больше". В то же время взрослым от 21 года и старше, употребляющим алкоголь, следует ограничиваться одним напитком в день для женщин и двумя для мужчин.

Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и зависимости издал новую инструкцию, в которой указано, что любое количество или вид алкоголя не является полезным для здоровья и что "даже небольшое количество алкоголя может нанести вред здоровью". Люди, которые употребляют один-два напитка в неделю, "вероятно, избегут последствий, связанных с употреблением алкоголя", заявили в центре. Но согласно канадским рекомендациям риск рака увеличивается при употреблении трех-пяти напитков в неделю, а риск сердечных заболеваний и инсульта увеличивается при употреблении семи или более напитков в неделю.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что даже низкий уровень потребления алкоголя "может угрожать здоровью", но добавляют, что "большинство вреда, связанного с алкоголем, возникает в результате эпизодического или длительного длительного употребления алкоголя".

Результаты нового исследования

Новое исследование показало, что хотя пожилые люди, которые употребляли небольшое количество алкоголя, имели повышенный риск смерти при наличии факторов риска, связанных со здоровьем или социально-экономическим статусом, употребление алкоголя (преимущественно вина) только во время еды снижает риск, в частности смерти от рака.

Причины этого не были полностью понятными, отметила доктор Ортола. Однако снижение риска может быть связано с более медленным усвоением алкоголя, или это может отражать другие здоровые привычки этих людей.

Также не понятно, почему люди с проблемами со здоровьем и социально-экономическими факторами риска быть более уязвимыми к вредным последствиям алкоголя, поскольку это было одно из первых исследований, которое рассматривало этот вопрос. Авторы предположили, что эти люди могут иметь пониженную толерантность к алкоголю, они также могут принимать лекарства, которые плохо взаимодействуют с алкоголем.

В общем, умеренное употребление алкоголя - определенное как 20-40 граммов алкоголя в день для мужчин и 10-20 граммов для женщин - было связано с повышенным риском смерти от всех причин и более высоким риском смерти от рака.

Более интенсивное употребление алкоголя - более 40 граммов в день для мужчин и более 20 граммов в день для женщин - было связано с повышенной смертностью от всех причин, а также рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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