Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

В ближайшем будущем многие люди вынуждены будут сменить сферу деятельности - ученые / Фото УНИАН

Многие неоднократно сталкивались с прогнозами, согласно котором в будущем ряд профессий потеряют актуальность, а специалистов заменят роботы и машины. Как полагают эксперты, уже через 10 лет информационные технологии полностью захватят все сферы деятельности человека. В приоритете будут специалисты, которые хорошо владеют технологиями, способны к креативному мышлению, быстро учатся и умеют работать в команде. К 2030 году могут "исчезнуть" бухгалтеры, юристы, экономисты, риэлторы, грузчики и другие профессии. Актуальными будут большинство отраслей, связанных с цифровой сферой.

В частности, в опубликованном на платформе Career Hub исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности речь идет о том, что спустя 10 лет будут информационные технологии полностью проникнут во все сферы деятельности людей. Пользоваться успехом будут специалисты, которые владеют технологиями, способны к креативному мышлению, умеют работать в команде и быстро адаптируются к новым условиям. Одним из важнейших аспектов станет способность к коммуникации с другими людьми.

Исследование демонстрирует, что среди других важных качеств специалиста будут цениться стрессоустойчивость, высокий уровень самодисциплины и мобильность, так как сотрудник может столкнуться с удаленной работе в условиях постпандемийного мира.

В ходе своей работы ученые составили списки профессий, которые в ближайшем будущем окажутся невостребованными, а также составили перечень актуальных к 2030 году профессий.

Профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Финансовый аудитор

Бухгалтер

Экономист

Юридический консультант

Секретарь

Риелтор

Водитель

Спортивный комментатор

Агроном

Грузчик

Разнорабочий

Упаковщик

Торговый работник

Актуальные профессии в 2030 году

Космический пилот и пилотесса

Менеджер по этическим вопросам

Консультант цифровой реабилитации

Компаньон для пожилых людей

Куратор личной памяти

Менеджер путешествий в виртуальной реальности

Контролер магистралей

Производитель частей тела

Советник по цифровым валютам

Хирург для увеличения памяти

Дизайнер мукора

Популярные профессии будущего

Управление штучным интеллектом

Анализ и управление данными

Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи

Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам

Редакторы персональных страниц в соцсетях

Специалисты по кибербезопасности

Напомним, ученые из Массачусетского технологического института США в 1972 году сделали прогноз о том, что если мир не прекратит поощрять культуру потребления и не решать проблемы в социальной сфере и здравоохранении, то к 2040 году человечество ожидает крах. Что интересно, современные исследования показывают, что прогнозы исследователей начинают сбываться.