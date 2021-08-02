Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

Через 10 лет технологии и креативное мышление полностью захватят мир
Многие неоднократно сталкивались с прогнозами, согласно котором в будущем ряд профессий потеряют актуальность, а специалистов заменят роботы и машины. Как полагают эксперты, уже через 10 лет информационные технологии полностью захватят все сферы деятельности человека. В приоритете будут специалисты, которые хорошо владеют технологиями, способны к креативному мышлению, быстро учатся и умеют работать в команде. К 2030 году могут "исчезнуть" бухгалтеры, юристы, экономисты, риэлторы, грузчики и другие профессии. Актуальными будут большинство отраслей, связанных с цифровой сферой.
В частности, в опубликованном на платформе Career Hub исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности речь идет о том, что спустя 10 лет будут информационные технологии полностью проникнут во все сферы деятельности людей. Пользоваться успехом будут специалисты, которые владеют технологиями, способны к креативному мышлению, умеют работать в команде и быстро адаптируются к новым условиям. Одним из важнейших аспектов станет способность к коммуникации с другими людьми.
Исследование демонстрирует, что среди других важных качеств специалиста будут цениться стрессоустойчивость, высокий уровень самодисциплины и мобильность, так как сотрудник может столкнуться с удаленной работе в условиях постпандемийного мира.
В ходе своей работы ученые составили списки профессий, которые в ближайшем будущем окажутся невостребованными, а также составили перечень актуальных к 2030 году профессий.
Профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
- Финансовый аудитор
- Бухгалтер
- Экономист
- Юридический консультант
- Секретарь
- Риелтор
- Водитель
- Спортивный комментатор
- Агроном
- Грузчик
- Разнорабочий
- Упаковщик
- Торговый работник
Актуальные профессии в 2030 году
- Космический пилот и пилотесса
- Менеджер по этическим вопросам
- Консультант цифровой реабилитации
- Компаньон для пожилых людей
- Куратор личной памяти
- Менеджер путешествий в виртуальной реальности
- Контролер магистралей
- Производитель частей тела
- Советник по цифровым валютам
- Хирург для увеличения памяти
- Дизайнер мукора
Популярные профессии будущего
- Управление штучным интеллектом
- Анализ и управление данными
- Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи
- Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам
- Редакторы персональных страниц в соцсетях
- Специалисты по кибербезопасности
Напомним, ученые из Массачусетского технологического института США в 1972 году сделали прогноз о том, что если мир не прекратит поощрять культуру потребления и не решать проблемы в социальной сфере и здравоохранении, то к 2040 году человечество ожидает крах. Что интересно, современные исследования показывают, что прогнозы исследователей начинают сбываться.