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Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

2 августа 2021, 12:55
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Через 10 лет технологии и креативное мышление полностью захватят мир

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В ближайшем будущем многие люди вынуждены будут сменить сферу деятельности - ученые / Фото УНИАН

Многие неоднократно сталкивались с прогнозами, согласно котором в будущем ряд профессий потеряют актуальность, а специалистов заменят роботы и машины. Как полагают эксперты, уже через 10 лет информационные технологии полностью захватят все сферы деятельности человека. В приоритете будут специалисты, которые хорошо владеют технологиями, способны к креативному мышлению, быстро учатся и умеют работать в команде. К 2030 году могут "исчезнуть" бухгалтеры, юристы, экономисты, риэлторы, грузчики и другие профессии. Актуальными будут большинство отраслей, связанных с цифровой сферой.

В частности, в опубликованном на платформе Career Hub исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности речь идет о том, что спустя 10 лет будут информационные технологии полностью проникнут во все сферы деятельности людей. Пользоваться успехом будут специалисты, которые владеют технологиями, способны к креативному мышлению, умеют работать в команде и быстро адаптируются к новым условиям. Одним из важнейших аспектов станет способность к коммуникации с другими людьми.

Исследование демонстрирует, что среди других важных качеств специалиста будут цениться стрессоустойчивость, высокий уровень самодисциплины и мобильность, так как сотрудник может столкнуться с удаленной работе в условиях постпандемийного мира.

В ходе своей работы ученые составили списки профессий, которые в ближайшем будущем окажутся невостребованными, а также составили перечень актуальных к 2030 году профессий.

Профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

  • Финансовый аудитор
  • Бухгалтер
  • Экономист
  • Юридический консультант
  • Секретарь
  • Риелтор
  • Водитель
  • Спортивный комментатор
  • Агроном
  • Грузчик
  • Разнорабочий
  • Упаковщик
  • Торговый работник

Актуальные профессии в 2030 году

  • Космический пилот и пилотесса
  • Менеджер по этическим вопросам
  • Консультант цифровой реабилитации
  • Компаньон для пожилых людей
  • Куратор личной памяти
  • Менеджер путешествий в виртуальной реальности
  • Контролер магистралей
  • Производитель частей тела
  • Советник по цифровым валютам
  • Хирург для увеличения памяти
  • Дизайнер мукора

Популярные профессии будущего

  • Управление штучным интеллектом
  • Анализ и управление данными
  • Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи
  • Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам
  • Редакторы персональных страниц в соцсетях
  • Специалисты по кибербезопасности

Напомним, ученые из Массачусетского технологического института США в 1972 году сделали прогноз о том, что если мир не прекратит поощрять культуру потребления и не решать проблемы в социальной сфере и здравоохранении, то к 2040 году человечество ожидает крах. Что интересно, современные исследования показывают, что прогнозы исследователей начинают сбываться.

работа ученые
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