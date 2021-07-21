Крах человеческой цивилизации в XXI веке: громкий прогноз 1972 года ученых из США начинает сбываться

У человечества есть шанс избежать коллапса цивилизации - ученая / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Американские ученые опасаются, что быстрое развитие мировой экономики и промышленности в ближайшие годы может привести к краху человеческой цивилизации. Ученые из США в 1972 году сделали прогноз, согласно которому мир при прежних проблемах может постигнуть крах уже к 2040 году. Время показало, что их исследования оказались актуальными и сегодня. Ситуацию могут исправить только применение новых технологий и инвестиций в сферы образования, медицины и защиты окружающей среды.

В материале Газета.ru речь идет о том, что ученые Массачусетского технологического института разработали специальную модель, которая показывает печальную картину для современного мира. Если цивилизация по-прежнему будет быстро развиваться, не учитывая проблем в экологической и экономической сферах, то крах общества произойдет уже к 2040 году.

В 1972 году исследователи считали, что к середине XXI века промышленный рост будет остановлен из-за дефицита невозобновляемых ресурсов, инвестиции в которые приведут к проблемам с финансированием других сфер, вследствие чего придет в упадок сельское хозяйство, а людям не будет хватать еды. У людей также возникнут проблемы со здоровьем.

На то время мало кто внимательно отнесся к таким прогнозам, однако более поздние исследования показали, что выводы ученых имеют право на существование.

Директор одного из отделов сети аудиторских компаний KPMG Гайя Херрингтон опубликовала свое исследование в журнале Yale Journal of Industrial Ecology и проверила, насколько доводы ученых соответствуют реальному положению вещей в современном мире.

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В своем исследовании она решила применить 10 главных переменных:

численность населения

уровень рождаемости

уровень смертности

промышленное производство

производство продуктов питания

услуги

невозобновляемые ресурсы

уровень загрязнения

благосостояние людей

экологический след

Она провела расчеты на основе современных данных и выяснила, что сейчас человечество продолжает двигаться к упадку. Ее исследование подтверждается мнением МВФ, согласно которому экономика замедлилась на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, а прогнозы о ее восстановлении сомнительны.

Не все сценарии указывают на то, что будет колоссальный кризис. Однако тенденция демонстрирует дальнейшее ухудшение ситуации.

"Эти сценарии показывают прекращение роста в течение десятилетия или около того. Таким образом, оба сценария показывают, что продолжать развивать бизнес прежними темпами, то есть добиваться непрерывного роста, невозможно. Даже в паре с беспрецедентным развитием и внедрением технологий, такой подход неизбежно приведет к снижению промышленного капитала, проблемам в сельском хозяйстве и падению уровня благосостояния в течение этого столетия", - сказала исследователь.

В статье подчеркивается, что изначально ученые изучали оптимистичный вариант развития событий, при котором удалось бы избежать негативного сценария. Речь идет об ответственности человечества в отрасли промышленности, здравоохранения, а также других социальных сферах. Херрингтон считает, что исправить ситуацию пока не поздно. Для этого нужно инвестировать в охрану здоровья и образование.

"Необходимые изменения будут нелегкими и создадут проблемы переходного периода, но устойчивое будущее все еще возможно", - подчеркнула Гайя Херрингтон.