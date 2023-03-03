Ученые ахнули: что нашли в 188-летней "капсуле времени", спрятанной в башне церкви

Необычную находку обнаружили во время реконструкции крыши храма.

В Словакии нашли "капсулу времени" / Скриншот EuroNews

Послание из прошлого обнаружили в церкви Святого Иуды Тадеуша в словацком селе Штитник.

Необычную находку обнаружили во время реконструкции крыши храма, говорится в материале EuroNews.

Своеобразная "капсула времени" имеет древнюю историю. После изучения найденного исторического "сюрприза" исследователи пришли к выводу, что он был оставлен предками очень давно - 188-лет назад.

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Что известно о словацкой "капсуле времени"

Послание из прошлого было спрятано под металлическим крестом церкви. Всего было обнаружен три спрятанных документа. Два из них датированы 1834 годом, а третий – 1854 годом.

/ Скриншот EuroNews

В найденных документах нашли интересные записи. В частности, там есть стихотворение Яна Ружбацкого словацким и чешским языком. В нем в художественной форме дано описание истории церкви. Сообщается о пожаре и реставрации церкви.

Кроме того, архивный документ содержит любопытные подробности относительно бывшего на тот момент руководства страны и даже цены на продукты, в частности - говядину, сельскохозяйственные культуры и уток.

Добавим, что после найденного послания из прошлого местный священник решил оставить потомкам новую "капсулу времени". Он уже составил примерное содержание нового документа – там задокументируют текущий ремонт крыши и другие события современности.

/ Скриншот EuroNews

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

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