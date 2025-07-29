Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

Зубная паста возникла задолго до тюбиков. История зубной пасты открывает удивительные рецепты с мочой, пеплом, кораллами и даже улитками.

https://science.glavred.info/zubnaya-pasta-ot-mozga-myshey-do-ftorirovannyh-geley-kak-chistili-zuby-tysyacheletiyami-10685453.html Ссылка скопирована

История зубной пасты / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем чистили зубы в древние времена

Как эволюционировала зубная паста

История ухода за зубами началась еще в доисторические времена. Неандертальцы, которые жили более 130 тысяч лет назад, пытались поддерживать гигиену ротовой полости. На их зубах ученые обнаружили микроцарапины, что свидетельствует об использовании костяных или деревянных инструментов - скорее всего, зубочисток. В Древнем Египте уже применяли палочки-гиглы (жевательные веточки), которые не только очищали зубы, но и служили естественным антисептиком благодаря эфирным маслам, содержащимся в древесине .

Зубные порошки и древние рецепты

Как рассказывают на ютуб-канале "Знаешь или нет?", в Индии, Китае и странах Ближнего Востока зубы чистили смесью из измельченных минералов, соли, пепла и иногда даже угля. В Шумере и Египте еще во II веке до н.э. появились первые зубные порошки, которые изготавливали из пемзы, толченых косточек, винного уксуса, коры, пепла и трав.

видео дня

Самыми интересными были рецепты Древнего Рима - в состав пасты могли входить даже мозг мышей, измельченные раковины устриц, коралловый порошок и даже моча - из-за содержания аммиака, который имел отбеливающий эффект. Такие смеси работали как абразивы, но часто вредили эмали.

Изобретение зубной щетки

В VII-X веках в Китае создали первую зубную щетку с ручкой из бамбука и щетиной из волос дикого кабана. Это был своеобразный прообраз современной щетки. В Европе щетки появились лишь в XVI-XVII веках и изготавливались из барсучьего или конского волоса. Из-за неравномерной жесткости они могли либо не очищать эффективно, либо повреждать эмаль и десны.

В древнем мире вместо щеток широко использовали веточки, которые жевали до тех пор, пока они не становились мягкими, а затем ими терли зубы. Это позволяло не только удалять остатки пищи, но и массировать десны.

Видео об истории создания зубной пасты можно посмотреть здесь:

Средневековые и арабские традиции

В Средневековье интерес к гигиене зубов в Европе в значительной степени угас, но арабские врачи, в частности Авиценна, продолжали применять лечебные порошки. Он советовал использовать смесь из растертого рога оленя, соли и измельченных улиток для укрепления десен. В XIV-XV веках популярность приобрели рецепты на основе уксуса, меда и трав. А уже в XVII веке соль как абразив постепенно вытеснила мел.

Становление современной стоматологии

В XVIII веке француз Пьер Фошар, которого считают отцом современной стоматологии, дал мощный толчок к развитию гигиены ротовой полости. Он описал более 100 типов заболеваний зубов и научно обосновал необходимость ежедневной чистки. Фошар критически оценивал существующие средства ухода за зубами - не советовал щетину из конского или свиного волоса из-за ее абразивности или чрезмерной мягкости. В качестве альтернативы он предлагал использовать морскую губку. Его подход к профилактике зубных заболеваний стал основой развития современной стоматологии как науки.

От порошков до современной пасты

В XIX веке появились фабричные зубные порошки в металлических баночках, а чуть позже - полужидкие пасты, которые продавали в стеклянных банках. В 1892 году в США был создан первый тюбик зубной пасты, что значительно повысило удобство и гигиеничность использования. Это стало настоящей революцией в распространении средств для ухода за зубами.

Современные формулы - итог тысячелетий

Сегодня зубная паста - это высокотехнологичный продукт, который содержит фтор, ароматизаторы, антисептики, абразивные частицы и пенящиеся компоненты. Ее развитие стало возможным благодаря тысячелетнему опыту разных народов, совершенствованию знаний о здоровье и формированию культуры гигиены.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?" YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред