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"Запустим сотни спутников": для чего Стив Возняк будет исследовать космический мусор

19 ноября 2021, 17:30
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Сейчас на околоземной орбите около 170 млн частиц космического мусора разного размера.

космический мусор
Компания Возняка запустит сотни спутников для изучения космического мусора / NASA

Сооснователь компании Apple Стив Возняк будет исследовать космический мусор, который постоянно несет угрозу для космических миссий и планеты в целом. Его компания Privateer Space планирует запустить в космос сотни спутников.

В компании сообщили, что космические аппараты будут запускать не все вместе, а постепенно, пишет Space.

"Думаю, что запустим несколько сотен спутников. Мы не будем запускать все несколько сотен сразу, мы это сделаем постепенно", – отметил главный научный советник компании Мориба Джа.

Спутники будут изучать космический мусор, что поможет собрать и систематизировать информацию об отдельных объектах и их местоположении. В дальнейшем такие данные смогут сделать более безопасным запуск ракет различными компаниями – перед запуском миссии можно будет оценить расположение посторонних объектов в космосе и риски от них.

Согласно данным Европейского космического агентства (ESA), в космосе насчитывается по меньшей мере 36 500 частиц мусора размером более 10 см, более 1 млн. объектов размером от 1 до 10 см и свыше 330 млн – от 1 мм до 1 см.

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Несмотря на небольшие размеры, такие частицы могут уничтожить или серьезно повредить спутники или другие космические объекты, ведь движутся с огромной скоростью.

О создании частной космической компании Privateer Space Стив Возняк объявил в сентябре этого года.

Проблема космического мусора

Космический мусор составляют "мертвые спутники", части ракет, различные обломки и фрагменты уничтоженных космических аппаратов. Их число значительно возросло в последние десятилетия из-за частых запусков ракет и космических инцидентов. Сейчас совокупная масса таких объектов достигает около 7500 тонн.

К образованию такого мусора также приводит уничтожение странами своих спутников и испытание космического оружия. Недавно мир возмутил подобный случай, который подверг опасности астронавтов Международной космической станции (МКС). Так, 15 ноября Россия провела испытания противоспутниковой ракеты и сбила аппарат, выведенный СССР на орбиту в 1982 году. Вследствие этого образовалось большое облако обломков.

Напомним, ранее США обвинили Китай из-за падения ракеты. В NASA отметили, что Пекин не придерживается стандартов обращения с космическим мусором.

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