УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

"Запустим сотни спутников": для чего Стив Возняк будет исследовать космический мусор

19 ноября 2021, 17:23
Прослушать новость
Остановить

Сейчас на околоземной орбите около 170 млн частиц космического мусора разного размера

космический мусор
Компания Возняка запустит сотни спутников для изучения космического мусора / NASA

Сооснователь компании Apple Стив Возняк будет исследовать космический мусор, который постоянно несет угрозу для космических миссий и планеты в целом. Его компания Privateer Space планирует запустить в космос сотни спутников.

В компании сообщили, что космические аппараты будут запускать не все вместе, а постепенно, пишет Space.

"Думаю, что запустим несколько сотен спутников. Мы не будем запускать все несколько сотен сразу, мы это сделаем постепенно", – отметил главный научный советник компании Мориба Джа.

Спутники будут изучать космический мусор, что поможет собрать и систематизировать информацию об отдельных объектах и их местоположении. В дальнейшем такие данные смогут сделать более безопасным запуск ракет различными компаниями – перед запуском миссии можно будет оценить расположение посторонних объектов в космосе и риски от них.

Согласно данным Европейского космического агентства (ESA), в космосе насчитывается по меньшей мере 36 500 частиц мусора размером более 10 см, более 1 млн. объектов размером от 1 до 10 см и свыше 330 млн – от 1 мм до 1 см.

Реклама

Несмотря на небольшие размеры, такие частицы могут уничтожить или серьезно повредить спутники или другие космические объекты, ведь движутся с огромной скоростью.

О создании частной космической компании Privateer Space Стив Возняк объявил в сентябре этого года.

Проблема космического мусора

Космический мусор составляют "мертвые спутники", части ракет, различные обломки и фрагменты уничтоженных космических аппаратов. Их число значительно возросло в последние десятилетия из-за частых запусков ракет и космических инцидентов. Сейчас совокупная масса таких объектов достигает около 7500 тонн.

К образованию такого мусора также приводит уничтожение странами своих спутников и испытание космического оружия. Недавно мир возмутил подобный случай, который подверг опасности астронавтов Международной космической станции (МКС). Так, 15 ноября Россия провела испытания противоспутниковой ракеты и сбила аппарат, выведенный СССР на орбиту в 1982 году. Вследствие этого образовалось большое облако обломков.

Напомним, ранее США обвинили Китай из-за падения ракеты. В NASA отметили, что Пекин не придерживается стандартов обращения с космическим мусором.

viber
мусор мусорка Стив Возняк космос
Сейчас вы просматриваете новость «"Запустим сотни спутников": для чего Стив Возняк будет исследовать космический мусор». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомВ моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармом Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фруктПочти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погодыНа Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды
17:14

Увидел добычу и выстрелил: охотник подстрелил бабушку и ребенка на Тернопольщине

17:11

Поднял кубок над головой третий раз подряд: стало известно, кто выиграл Лигу СмехаВидео

16:58

Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцевВидео

16:45

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

16:43

"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФВидео

Реклама
16:36

Абсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

16:35

В Славянске появились "антиковидные" таксиВидео

16:30

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

16:24

Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

16:20

"Напилась так, что идти не могла": в Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу

16:14

15-летний подросток торговал COVID-сертификатами в фейковой "Дии"Видео

16:09

За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатовВидео

16:08

Денис Казанский. Организатора "референдума" в 2014 отблагодарили подваломВидеоблоги

16:07

Как повысить гемоглобин народными средствами – простые и действенные способы

15:53

Дипскандал из-за Крыма: в США ответили на заявление президента Болгарии

15:53

В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег

15:49

В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковкеВидео

15:48

"Это делать пока рано": Данилов сообщил, кто выступает против вступления Украины в НАТОВидео

15:47

Путин и Байден проведут встречу и обсудят УкраинуВидео

15:33

Ким Кардашьян спасла 130 афганских девушек от режимаТалибана

Реклама
15:32

В 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"Видео

15:28

Ситуация тяжелая: глава Госпотребслужбы Киева о выходе столицы из "красной" зоныВидео

15:22

В разведке РФ припугнули Украину грузинским сценарием 2008 годаВидео

15:18

Pfizer заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12-15 лет

15:00

На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19Видео

14:50

Дельта-штамм коронавируса внезапно исчез из Японии: генетик объяснил, почему это произошлоВидео

14:43

Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимойВидео

14:41

Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках

14:25

Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе: ответ эксперта

14:18

В Киеве горит здание института автоматики: людей эвакуируютВидео

14:12

"Это был осознанный хейт в мою сторону": Виктория Смеюха обвинила Каминскую в физическом насилииВидео

14:02

"Все поедут через Донбасс": Лукашенко назвал "дикими" поляков и отреагировал на закрытие границыВидео

13:58

Все будет так, как вы мечтали: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Видео

13:55

Выпал из окна больницы после разговора с дочерью: на Волыни погиб пациент COVID-отделенияВидео

13:55

Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против УкраиныВидео

13:47

"Просила есть и погреться": в Харькове лисица пыталась пробраться в школуВидео

13:24

Будет ли Путин наступать: Данилов рассказал, что Запад поможет УкраинеВидео

13:21

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

13:18

В МИД рассказали, что препятствует вступлению Украины в НАТОВидео

13:13

Янукович "очнулся": вспомнил о Майдане и обвинил ВСУ в "войне со своим народом"Видео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

12:52

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

12:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

12:41

Где будут отдыхать украинцы зимой: названы самые популярные туристические направленияВидео

12:38

Оксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

12:38

Проезд в транспорте без COVID-сертификата: Минздрав ослабит карантинные требованияВидео

12:32

В Киеве пьяные разборки в ночном клубе закончились массовым побоищемВидео

12:32

В Одесской области запустили "Дунайский экспресс" – первый маршрут европейского образца по программе "Большая стройка"

12:29

Обгоревшая российская артистка Хлебникова очнулась в реанимации: что говорят врачи

12:10

Даша Астафьева на "Танцях з зірками" оправдалась за голую грудь и попуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять