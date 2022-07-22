Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочип

В США такую процедуру провели впервые в истории.
Илон Маск остался на бортом. Нью-йоркский стартап Synchron первым в США получил разрешение на имплантацию нейрочипа в мозг человека.
Как сообщает Bloomberg, пациент был с тяжелым параличом, но с помощью нейрочипа, человек способен чатиться в интернете, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи.
Расположенный в моторной коре чип использует 16 электродов для мониторинга активности мозга и регистрации возбуждения нейронов, когда человек думает. Сила сигнала со временем улучшается по мере того, как устройство все глубже срастается с кровеносным сосудом и приближается к нейронам.
В США такую процедуру провели впервые. В Австралии, стартап уже имплантировал свои устройства четырем пациентам.
Напомним, что Neuralink Маска работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который, помимо прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания так и не получила одобрения на испытания на людях.
Как ранее сообщали, в 2020 году американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил о создании специального чипа для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.
Что касается цены устройства, то, по словам Маска, в будущем оно будет стоить несколько тысяч долларов.
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