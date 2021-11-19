Впечатляющие выводы: ученые "разложили по полочкам" эффективность карантинных мер

Полезный и неполезный карантин / УНИАН

Международные ученые доказали высокую эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом.

При этом, они заверили, что даже без вакцинации маска защищает организм человека от заражения SARS-CoV-2 53%. Результаты исследования опубликованы в научном журнале British Medical Journal.

К такому выводу они пришли после метаанализа предыдущих научных работ - восьми исследований, продемонстрировавших снижение заболеваемости COVID-19, связанное со столь элементарным мытьем рук, на 53%, ношением масок на 53% и социальным дистанцированием на 25%.

Кроме того, они выяснили, что закрытие школ уменьшало заболеваемость на 62%, а смертность - на 58%.

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Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаНапомним, американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, это случится, когда смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования достигнут средних показателей сезонного гриппа.

Также в Украине открыли первый кабинет анонимной вакцинации. Он появился в Ужгороде. Посетить его для получения прививки от коронавируса могут те, кто подделал или купил сертификат о вакцинации и решился на истинную прививку.

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