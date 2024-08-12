Вопрос жизни и смерти: вода из пластиковых бутылок отравляет организм – СМИ

Микропластик в организме человека – серьезная проблема для здоровья, предупреждают ученые.

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Микропластик попадает в организм из бутылок с водой / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Tien-seven, Pixabay/congerdesign

Употребление обычной питьевой воды из пластиковой тары может таить в себе угрозы для здоровья. Среди опасностей для человеческого организма – риск высокого кровяного давления.

Как свидетельствуют результаты опубликованного в журнале Microplasticsисследования факультета медицины Дунайского частного университета в Австрии, микропластик из бутылок может привести к повышению уровня артериального давления, который является основным фактором сердечно-сосудистых заболеваний. При этом микропластик может быть обнаружен в стеклянных бутылках, пишет Earth.com.

Ученые предупреждают, что микропластик попадает в нашу пищу, воду и воздух, которым мы дышим, что приводит к случайному его проглатыванию и регулярному вдыханию. При этом результаты проведенных исследований выявляют микропластик в крови, органах и даже в плаценте нерожденных детей.

Хотя долгосрочные последствия остаются в основном неизвестными, не исключается, что человеческий организм может стать хранилищеми пластика, накапливая частицы. Это может грозить воспалениями, гормональным сбоем и другими осложнениями.

"После обширных исследований мы пришли к выводу, что следует избегать напитков, упакованных в пластиковые бутылки", - предупреждает австрийская команда. Она выявила значительные закономерности, ориентируясь на сложности пластика.

Обнаружено, что уменьшение использования пластика может потенциально снизить артериальное давление из-за уменьшения количества частиц пластика в крови. Последствия этого открытия не просто значительны, ведь они могут являться вопросом жизни и смерти.

Новые исследования показывают, что эти крошечные частицы могут влиять на другие системы организма. Возможность микропластика нарушать эндокринные функции, вызвать воспаление и вызвать окислительный стресс – серьезная проблема для нашего общего здоровья.

При этом предлагается рассмотреть экологические альтернативы пластиковой упаковке, такие как контейнеры из нержавеющей стали или стекла, которые, кроме сохранения вкуса и качества, также способствуют здоровому образу жизни.

Как проводилось исследование

Для исследования ученые попросили восемь добровольцев употреблять воду из водопровода, избегая любых напитков из пластиковых или стеклянных бутылок.

Результаты были впечатляющими: через две недели показали значительное снижение диастолического АД – давления в артериях, когда сердце находится в покое между ударами.

Проще говоря, их выводы свидетельствуют о том, что "частицы пластика, присутствующие в крови, могут способствовать повышению АД".

Как долго можно использовать пластиковую бутылку для воды? Пластиковые бутылки для воды выдерживает температуры 80-96 С, мытье в посудомоечной машине и нагревание в микроволновой печи. Единственное ограничение — многоразовая бутылка для воды не должна использоваться более 1 года. Это связано с тем, что в царапинах на поверхности пластика могут поселяться микроорганизмы.

Что известно о микропластике

Микропластик – это крошечные фрагменты пластика, которые обычно образуются в результате разрушения пластика под действием УФ-лучей или физического трения.

Крохотные пластиковые частицы размером менее 5 мм – происходят из разных источников, в частности от износа автомобильных шин, разложения больших пластиковых отходов и даже от стирки синтетической одежды.

Эти крохотные частицы присутствуют везде – в нашей слюне, сердечной ткани, печени, почках и даже плаценте. Многочисленные исследования показали высокий уровень микропластика в бутилированной воде.

Смотрите видео - как пластиковые доски влияют на здоровье:

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