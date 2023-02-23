В Японии ищут хозяина "яйца дракона": огромный шар выбросило на берег

Японские власти вначале подумали, что на берег могла быть выброшена мина, но были удивлены увиденным.

Огромный шар на берегу / скриншот соцсети

В Японии на берегу пляжа был обнаружен большой металлический шар, который местные жители и пользователи социальных сетей назвали яйцом Годзиллы или дракона

Первой находку обнаружила женщина во время прогулки по пляжу, после чего она сообщила о ней местным властям, сообщает Gizmodo.

Однако, другой местный житель в комментарии японским СМИ заявил, что не понимает, почему шар вызвал такой ажиотаж, так как он уже давно находится на берегу.

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"Я даже пытался его сдвинуть, но у меня ничего не получилось", - сказал мужчина.

Местные СМИ также сообщают, что диаметр металлического шара составляет примерно 1,5 метра.

"Яйцо Годзиллы или дракона"

Новости о находке вызвали множество обсуждений в социальных сетях, среди которых появилось много теорий заговора. Одна из самых популярных предполагает, что на японский пляж вынесло "яйцо Годзиллы". Другие же утверждают, что нашли яйцо дракона.

Некоторые пользователи сети считают, что металлический шар может быть связан с воздушными шарами-шпионами, которые также были замечены над территорией Японии. Конечно же, есть и те, кто предполагает, что найденная сфера может быть связана с НЛО.

Шар на побережье Японии / скриншот

Японские власти вначале подумали, что на берег могла быть выброшена мина. На место происшествия были отправлены взрывотехники, но оказалось, что шар полый и не представляет опасности.

Предварительно было решено сохранить шар на некоторое время, чтобы его мог забрать владелец. Если никто не предъявит прав на объект, то

Если за шаром никто не придет, тогда его переместят в безопасное место, где он будет уничтожен.

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