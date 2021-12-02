УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

В мире появилась антиковидная жвачка: ученые утверждают, что препарат эффективный

2 декабря 2021, 12:36
Прослушать новость
Остановить

Ученые утверждают, что экспериментальная жвачка поможет снизить распространение вируса SARS-CoV-2.

Жвачка
Жвачка убивает вирус в слюне / pixabay.com

В мире появилась жевательная резинка для борьбы с коронавирусом. Создание такого рода препарата ученые объясняют тем, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, высокий уровень вируса именно в слюне.

Теоретически новая жевательная резинка может снизить уровень вируса во рту и таким образом снизить распространение вирусной инфекции, говорится в статье, опубликованной на ScienceAlert.

По словам вирусолога из Университета Лидса Грейс С. Робертс, жевательная резинка содержит высокий уровень белков ACE2, которые способны "улавливать" частицы вируса во рту и снижают возможность заражения и дальнейшей передачи вируса другим людям.

Читайте такжеВ трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей - МОНОднако эксперимент пока прошел этап проверки только в лаборатории. Будет ли он эффективен на людях - покажет время.

Напомним, в Украине есть единственный регион, где ухудшается эпидситуация. Это - Закарпатская область. По данным Минздрава, там продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе.

Читайте также:

viber
коронавирус пандемия коронавируса коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «В мире появилась антиковидная жвачка: ученые утверждают, что препарат эффективный». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-х Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча На АЗС рухнули цены на топливоНа АЗС рухнули цены на топливо Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минут
12:49

Угроза военного вторжения России и подорожание доллара: в НБУ объяснили падение гривны

12:36

В мире появилась антиковидная жвачка: ученые утверждают, что препарат эффективныйВидео

12:24

Когда появится вакцина от "Омикрона": производители назвали дату

12:23

Большая стройка в Днепре: завершается строительство первой в истории города объездной дороги

12:11

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

Реклама
12:07

Голливудского музыкального продюсера и его жену расстреляли в их собственном доме - женщина скончалась

12:00

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

11:51

В Кривом Роге бездомная бабушка сожгла громадную елку у горисполкома

11:18

Грозивший войной Киеву Лукашенко объявил об маневрах войск Беларуси и России у границ УкраиныВидео

11:08

Заправлялся бесплатно целый год: в Черкасской области мужчина обхитрил АЗС и платил только бонусамиВидео

10:53

Не такие, как у Дельты, и очень легкие: названы симптомы штамма коронавируса ОмикронВидео

10:41

Эксперты объяснили, чем опасно чрезмерное употребление некоторых витаминовВидео

10:38

Роман Цимбалюк. Путин и банкиры начали считать цену нападения на УкраинуВидеоблоги

10:36

Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

10:18

Молодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудь

10:07

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

10:01

Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине: Шмыгаль раскрыл планы властей по прививкамВидео

10:00

В Верховной Раде рассказали, какие компании будут подпадать под экологическое страхование

09:58

Украина попросила в ЕС новую финансовую помощь – 1,2 млрд евроВидео

09:47

В "Дие" начали тестировать смену прописки: в каких городах можно принять участиеВидео

Реклама
09:27

В Кривом Роге мать с ребенком перебегала дорогу и попала под колеса нескольких грузовиковВидео

09:27

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковВидео

08:45

В ВОЗ рассказали, почему мир атакуют новые опасные штаммы коронавирусаВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

08:28

Власть хочет получить Оскар за сценарий, или Что не так с посланием Зеленскогомнение

08:27

За сутки более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего больных COVID-19 в УкраинеВидео

08:01

Под Новый год 2022 ударит сильный мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на зиму в Украине

07:55

Безмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонахВидео

07:36

На дорогах Украины появилась желтая разметка: что она значит и кому ее стоит боятьсяВидео

07:26

По 30 грн за куб: часть украинцев будет вынуждена платить космические цены за газ в декабреВидео

07:14

Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годВидео

06:48

COVID-штамм Омикрон более опасен, чем Дельта, Украине нужно закрыть авиасообщение - врачВидео

06:27

Лукашенко фактически объявил войну Украинемнение

05:41

Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза

05:40

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

05:30

Готовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышнымВидео

05:10

Еще пригодится: как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щетку

05:04

Как Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка

05:03

Диетолог рассказал, какие фрукты и овощи снижают риск инсульта

03:48

Названо идеальное время для завтрака: "опоздание" грозит большими проблемами

Реклама
03:45

Жена Бабкина встала на колени перед камерой и обнажила свои манящие прелести

03:30

Защитить от холода и мороза: простые советы по уходу за кожей рук зимой

02:43

Как подготовить к зиме садовые деревья: советы эксперта

00:45

Гинеколог назвала способы облегчить долгие месячные

00:12

Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

01 декабря, среда
23:58

Одиозный нардеп Кива пригрозил тем, кто лишил его научной степениВидео

23:27

В Кривом Роге водитель сбил на переходе женщину с ребенком и скрылся

23:03

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

22:50

В США сделали тревожное заявление о готовности Путина ко вторжению в УкраинуВидео

22:30

Какая диета поможет легче перенести простуду - ответ эксперта

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять