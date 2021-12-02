В мире появилась антиковидная жвачка: ученые утверждают, что препарат эффективный

Жвачка убивает вирус в слюне / pixabay.com

В мире появилась жевательная резинка для борьбы с коронавирусом. Создание такого рода препарата ученые объясняют тем, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, высокий уровень вируса именно в слюне.

Теоретически новая жевательная резинка может снизить уровень вируса во рту и таким образом снизить распространение вирусной инфекции, говорится в статье, опубликованной на ScienceAlert.

По словам вирусолога из Университета Лидса Грейс С. Робертс, жевательная резинка содержит высокий уровень белков ACE2, которые способны "улавливать" частицы вируса во рту и снижают возможность заражения и дальнейшей передачи вируса другим людям.

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Напомним, в Украине есть единственный регион, где ухудшается эпидситуация. Это - Закарпатская область. По данным Минздрава, там продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе.

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