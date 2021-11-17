В Китае создали искусственную обезьяну

Это - первое в мире искусственное животное.
Китайские ученые решили вывести черноногого тонкотела (Pygathrix nigripes) искусственным путем. И у них это получилось.
Из-за множества причин популяция этого вида обезьян находится на грани исчезновения и ее практически невозможно восстановить естественным путем. Поэтому исследователи принялись за искусственный метод, сообщает Синьхуа.
Уникальное животное уже увидели посетители центра по изучению приматов в парке диких животных Чанлун города Гуанчжоу в провинции Гуандун, расположенной в Южном Китае.
Обезьянка появилась на свет в июле текущего года.
Справка: Род тонкотелов, или пигатриксов, относится к приматам, которые находятся под максимальной угрозой исчезновения. На сегодняшний день их насчитывается менее 1000.
Напомним,в центре Полтавы женщина съела целиком живого голубя в перьях. Ей не помешали очевидцы ужасной картины.
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