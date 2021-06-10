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Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение

10 июня 2021, 07:37
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Лучше всего солнечное затмение будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России. Частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины.

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10 июня украинцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение / Фото pixaby

В четверг, 10 июня 2021 года, жители Земли смогут увидеть необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.

Луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю. Тень пронесется по поверхности со скоростью примерно 1 километр в секунду. А если посмотреть на небо, то будет казаться, что там вспыхнуло тонкое огненное кольцо, пишет Комсомольская правда.

"Луна "отгрызет" примерно треть Солнца – 26,7%. Это будет заметно вооруженным глазом – сквозь СВ-диск или закопченное стеклышко", – говорится в сообщении.

Когда начнется затмение 10 июня 2021

Затмение начнется в начале девятого по всемирному времени в провинции Онтарио (Канада).

Далее лунная тень пересечет Гренландию и Северный полюс и закончится примерно в 11:30 по всемирному времени в России – на острове Новая Сибирь, на западе Чукотского автономного округа, на северо-западе Камчатского края, в Якутии, на севере Магаданской области.

Солнечное затмение 2021 будет видно в Украине

В Украине можно будет увидеть лишь частичную фазу солнечного затмения. Максимальная фаза будет видна 10 июня в 13:41 по киевскому времени.

Кольцевое солнечное затмение 10 июня 2021 – смотреть онлайн:

Отметим, затмение 10 июня 2021 года - это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через Северный полюс в ХХІ веке. Следующее подобное затмение состоится нескоро, а именно через 18 лет - 21 июня 2039 года.

Как влияет на человека солнечное затмение

С давних времен считается, что затмения влияют на судьбу людей, а также отражаются на их самочувствии.

Замечено, что во время затмения или в период коридора затмений негативные явления в обществе удваиваются. Например, растет процент катастроф и несчастных случаев, суицидов, преступлений.

В то же время некоторые специалисты считают, что присутствует и положительное влияние затмения. В частности, может обострится интуиция, а также появится большее стремление улучшить качество жизни.

Особенно внимательными в этот период стоит быть тем, кто:

  • страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
  • имеет различные хронические заболевания;
  • склонен к депрессиям, паническим атакам, страдает от различных расстройств нервной системы;
  • беспокойными во время затмения могут быть маленькие дети.

Как сообщал Главред, в мае полное лунное затмение 2021 произошло 26 числа. Пик затмения был в 14:18 по киевскому времени. Астрономическое явление не было видно на территории Украины.

Солнечное затмение солнечное затмение 2021
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