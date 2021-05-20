Ученые заявили о создании первой вакцины от COVID-19 растительного происхождения

Добровольцы хорошо переносили все варианты введения растительной вакцины в организм / Reuters

Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.

Вакцину от COVID-19 создали с помощью генно-модифицированых растений. Препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса, сообщает Nature Medicine.

Профессор Уорд и его коллеги объяснили, что подобный подход широко используется при создании вакцины от гриппа, гепатита B и папилломавируса. Подобная технология значительно удешевляет прививки, позволяет хранить их при относительно высоких температурах, около 2-8 градусов Цельсия, и при этом производство вакцин растительного происхождения легко масштабировать.

Читайте такжеКомаровский назвал лучшую вакцину для УкраиныЭффективность вакцины проверили на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет в Монреале и Квебеке. Согласно результатам испытаний, вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

"Наши наблюдения показали, что добровольцы одинаково хорошо переносили все варианты введения вакцины в их организм. После инъекции второй дозы количество антител в крови большинства из них было примерно в десять раз выше, чем в плазме людей, переболевших COVID-19", - заявили исследователи.

В ближайшее время исследователи планируют опубликовать данные, собранные в ходе второй и третьей фаз клинических испытаний.

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