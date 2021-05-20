Ученые заявили о создании первой вакцины от COVID-19 растительного происхождения

Вакцину создали с помощью генно-модифицированых растений. Такая технология удешевляет прививки, а препарат можно хранить при относительно высоких температурах.
Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.
Вакцину от COVID-19 создали с помощью генно-модифицированых растений. Препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса, сообщает Nature Medicine.
Профессор Уорд и его коллеги объяснили, что подобный подход широко используется при создании вакцины от гриппа, гепатита B и папилломавируса. Подобная технология значительно удешевляет прививки, позволяет хранить их при относительно высоких температурах, около 2-8 градусов Цельсия, и при этом производство вакцин растительного происхождения легко масштабировать.
Читайте такжеКомаровский назвал лучшую вакцину для УкраиныЭффективность вакцины проверили на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет в Монреале и Квебеке. Согласно результатам испытаний, вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.
"Наши наблюдения показали, что добровольцы одинаково хорошо переносили все варианты введения вакцины в их организм. После инъекции второй дозы количество антител в крови большинства из них было примерно в десять раз выше, чем в плазме людей, переболевших COVID-19", - заявили исследователи.
В ближайшее время исследователи планируют опубликовать данные, собранные в ходе второй и третьей фаз клинических испытаний.
Украинская вакцина от коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Украинские ученые планируют разработать вакцину от COVID-19 до конца 2021 года. В следующем году будут проводиться испытания препарата.
- Работают над изобретением вакцины львовские специалисты, а последний этап исследований планируется провести в Польше.
- Также львовские ученые рассматривают возможность создания еще одного препарата от коронавируса в форме таблетки.