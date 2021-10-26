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Ученые выяснили, кто может умереть от коронавируса несмотря на вакцинацию

26 октября 2021, 00:42
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Есть люди, которые могут умереть от "ковида" даже после прививки.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Исследователи из Национального института здравоохранения Италии выяснили, что средний возраст людей, которые скончались от коронавируса после вакцинации, составляет 85 лет.

Также у умерших было еще как минимум пять сопутствующих хронических заболеваний, пишет Reuters.

"Средний возраст умерших среди невакцинированных составил 78 лет при четырех сопутствующих заболеваниях", - говорится в исследовании.

Эксперты проанализированы 671 случай смерти невакцинированных людей и 171 летальный исход полностью вакцинированных в период с 1 февраля по 5 октября 2021 года.

Оказалось, что за это время в Италии скончались 38 тысяч человек. И 33,6 тысячи из них не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, 2 130 получили одну дозу прививки или заразились вскоре после вакцинации, когда антитела еще не успели выработаться, а 1440 были вакцинированы полностью.

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Читайте такжеУченые рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременныхИсходя из этого, ученые утверждают, что больше всех рискуют умереть от COVID-19 вакцинированные люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями.

Напомним, итальянские исследователи из Лаборатории обнаружения моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьены заявили, что для получения иммунитета против коронавируса людям необходима дополнительная прививка. Она предоставляет возможность приобретения так называемого гибридного иммунитета.

Также ранее известный эпидемиолог заявила, что главная проблема тех, кто против вакцинации от коронавируса, в дезинформации. По словам Татьяны Чумаченко, люди не могут сделать правильные выводы.

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Италия ученые коронавирус вакцинация от коронавируса
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