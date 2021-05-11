Стало известно, как связаны сильные зевки и мозг

Ученые выяснили, как связаны сильные зевки и мозг / Hunter / flickr.com/

У людей с большим размером мозга приходится тратить много времени на зевки − из-за его потребности в охлаждении. Об этом сообщают ученые в специализированном издании Communications Biology.

Западные специалисты провели эксперимент с участием 55 млекопитающих и 46 птиц, исследовав таким образом 1291 зевок. Опираясь на результаты, они обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов мозга.

По их выводу, больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе (выводе тепла из организма), тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов. Кроме того, эксперты также отметили, что млекопитающие зевают дольше, чем птицы, из-за более высокой температуры тела.

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