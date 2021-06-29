Ученые спрогнозировали человечеству на Земле печальное будущее/ katrin glaesmann / flickr

Изменение климата коренным образом изменит жизнь на Земле в ближайшем будущем ‒ причем даже если человечество снизит выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org со ссылкой на проект доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

К 2050 году десятки миллионов людей с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом, а еще 130 миллионов могут оказаться в крайней нищете. Сотни миллионов людей окажутся под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов. Еще около 350 миллионов человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия и 410 миллионов при 2 градусах Цельсия.

Далее ‒ изменение климата может стать необратимым. Так, потепление на 2 градуса Цельсия инициирует ускоренное таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и выбросу миллиардов тонн углерода из вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению.

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Напомним, ранее известный специалист по физике и футуризму Митио Каку писал, что перспектива у человечества продолжить существование все же имеется - но уже за пределами Земли, на Марсе.