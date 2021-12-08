Ученые сфотографировали штамм коронавируса Омикрон

Коронавирус попал на фото / Фото Reuters

Исследователи из Университета Гонконга сфотографировали штамм коронавируса Омикрон.

Как говорится на сайте научного учреждения, это первый случай, когда ученым удалось сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6).

На снимке коронавирус в почке инфицированной Омикроном обезьяны.

Ученые разглядели на фото повреждения с набухшими везикулами, в которых содержатся вирусные частицы.

А также заметили скопления характерных сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует ввести бустерную прививку от COVID-19 в середине января 2022 года. Отмечается, что третья доза вакцины в первую очередь будет доступна группам риска.

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