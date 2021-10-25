Ученые рассказали, как приобрести "супериммунитет" от COVID-19

В определенном случае у людей вырабатывается гибридный иммунитет - самая эффективная форма противостояния инфекции.
Для получения иммунитета против коронавируса людям необходима вакцинация. Это касается и тех, кто перенес инфекцию.
Дополнительная прививка предоставляет возможность приобретения так называемого гибридного иммунитета. А он, по утверждению ученых, намного эффективнее справляется с новыми COVID-штаммами.
К таким выводам пришли итальянские исследователи из Лаборатории обнаружения моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьены. Их исследование появилось в научном журнале Nature.
Отмечается, что исследователи изучили уровень В-клеток памяти у двух категорий людей:
- тех, кто вакцинировался после перенесенного коронавируса;
- тех, кто сделал прививку, но не болел COVID-19.
У первой группы пациентов процент нейтрализующих моноклональных антител был выше, чем у тех, кого инфекция еще не зацепила.
"Почти шесть тысяч клеток были отсортированы. Более трех тысяч из них произвели моноклональные антитела против шипового белка и более четырехсот нейтрализовали оригинальный уханьский вирус SARS-CoV-2", - говорится в релизе.
А вот у ранее инфицированных коронавирусом была замечена зародышевая линия IGHV2-5;IGHJ4-1, которая и вырабатывала мощные и широко нейтрализующие антитела.
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Напомним, ранее известный эпидемиолог заявила, что главная проблема тех, кто против вакцинации от коронавируса, в дезинформации. По словам Татьяны Чумаченко, люди не могут сделать правильные выводы.
Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.