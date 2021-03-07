Ученые объяснили, почему британский штамм коронавируса такой заразный

Чем опасен британский штамм коронавируса / pixabay

Ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, объясняющие повышенную инфекционность так называемого британского штамма коронавируса.

Как говорится в результатах исследования, проблема связана с тем, что британский вариант коронавируса передается легче, а распространяется намного быстрее, и системы здравоохранения оказались не готовы к такому развитию событий.

Результаты нового исследования биологов под руководством Тушана де Сильвы из Университета Шеффилда в Великобритании показали, что повышенная вирусная трансмиссивность B.1.1.7 связана с увеличением экспрессии субгеномной РНК (sgRNA).

Ученые доказали, что белок ORF9, содержащийся в большом количестве в sgRNA британского штамма, может регулировать интерфероновые ответы.

Ученые выяснили, что вариант B.1.1.7 имеет повышенную по сравнению с B.1.177 экспрессию sgRNA, вызывающей серьезные фенотипические изменения вируса. Чтобы исключить возможное объяснение изменений sgRNA во время инфекции с различиями в симптомах, исследователи собрали информацию о клинической картине заболевания по 2327 пациентам с подтвержденным COVID-19.

Они обнаружили небольшие различия при появлении симптомов инфекции B.1.177 и инфекции B.1.1.7, которые, однако, по словам авторов, не повлияли на общие результаты.

"Возможно, что дни с момента появления симптомов в выборке могут варьироваться в зависимости от происхождения данных, либо из-за изменений в выборке с течением времени, либо из-за обращения людей в медицинские службы, что, в свою очередь, может повлиять на наши результаты по экспрессии sgRNA", — приводятся в пресс-релизе слова де Сильвы.

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Для окончательного подтверждения своих выводов авторы использовали лабораторные варианты псевдоинфекций, чтобы посмотреть, через какое время после появления первых симптомов происходят генетические изменения в обоих вариантах.

Основываясь на полученных результатах, исследователи предполагают, что sgRNA-содержащая ORF9b может опосредовать ответы на интерферон, проявляющиеся во время коронавирусной инфекций и вызывать большую инфекционность в варианте B.1.17.

Авторы надеются, что определенный ими механизм увеличения передачи "британского" варианта коронавируса поможет медикам и санитарным службам в разработке методов лечения и профилактики коронавируса.

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