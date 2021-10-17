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Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17 октября 2021, 17:26
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Оказывается, счастье имеет определенный географический показатель.

Ученые, счастье
Ученые выяснили, когда к людям приходит счастье / Belnovosti

Испанские ученые выяснили, когда люди считают себя наиболее счастливыми. Об этом пишет Springer.

Эксперты отмечают, что уровень счастья не связан никаким образом ни с финансовым состоянием человека, ни с уровнем благосостояния страны в целом.

Исследователи провели опрос среди жителей Европы в возрасте более 50 лет, который показал, что счастливыми они себя считали, будучи в возрасте от 30 до 34 лет.

А вот европейцы в возрасте от 25 до 30 лет испытывали счастье намного реже. Более того, после 34 лет количество людей, называвших себя счастливыми, очень снижается.

Также выяснилось, что счастье имеет определенный географический показатель. К примеру, на юге Европы, люди после 40 лет чувствуют себя несчастливыми. А на севере счастье испытывают несколько дольше.

Люди не считали себя счастливыми и в детстве. Этот показатель в большинстве связан с созданием семьи и рождением ребенка.

Напомним, британские ученые из Лондонского института исследований рака провели испытания нового лекарства, которое ранее уничтожило неизлечимые опухоли. Речь идет о двух иммунотерапевтических препаратах, которые уменьшили опухоли шеи и головы у пациентов с поздними стадиями рака.

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