Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

Ученые выяснили, когда к людям приходит счастье / Belnovosti

Испанские ученые выяснили, когда люди считают себя наиболее счастливыми. Об этом пишет Springer.

Эксперты отмечают, что уровень счастья не связан никаким образом ни с финансовым состоянием человека, ни с уровнем благосостояния страны в целом.

Исследователи провели опрос среди жителей Европы в возрасте более 50 лет, который показал, что счастливыми они себя считали, будучи в возрасте от 30 до 34 лет.

А вот европейцы в возрасте от 25 до 30 лет испытывали счастье намного реже. Более того, после 34 лет количество людей, называвших себя счастливыми, очень снижается.

Также выяснилось, что счастье имеет определенный географический показатель. К примеру, на юге Европы, люди после 40 лет чувствуют себя несчастливыми. А на севере счастье испытывают несколько дольше.

Люди не считали себя счастливыми и в детстве. Этот показатель в большинстве связан с созданием семьи и рождением ребенка.

Напомним, британские ученые из Лондонского института исследований рака провели испытания нового лекарства, которое ранее уничтожило неизлечимые опухоли. Речь идет о двух иммунотерапевтических препаратах, которые уменьшили опухоли шеи и головы у пациентов с поздними стадиями рака.