Ученые рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременных

У некоторых беременных после прививки снижается иммунитет / analitikaua.net

Американские исследователи из Университета Дьюка рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременных женщин, а также тех, кто находится в периоде лактации.

По их словам, у беременных и кормящих мама после первой прививки от коронавируса падает иммунитет.

Как говорится в журнале Science Translational Medicine, после первой дозы вакцины Moderna и препарата от фирмы Pfizer и BioNTech у беременных и кормящих женщин снизился титр антител и в целом наблюдался более слабый иммунный ответ, чем у небеременных.

При этом, у кормящих женщин было очень высокое число NK-клеток. А именно они отвечают за работу врожденного иммунитета.

Важно учесть, что все участницы исследования сделали прививки от коронавируса на последнем триместре беременности.

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Читайте такжеСправка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты"Данные результаты подразумевают, что вакцинация на более ранних стадиях беременности и бустерная доза позднее помогут максимизировать передачу антител через плаценту и грудное молоко", - подытожили ученые.

Напомним, волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

Также ранее главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.