Ученые научились обнаруживать SARS-CoV-2 в воздухе

Создано специальное устройство для определения частиц коронавируса в воздухе / Daniel Foster / flickr.com/

Сингапурские исследователи из Наньянского технологического университета и Национального университета страны изобрели устройство, обладающее способностью обнаруживать в воздухе вирусные частицы SARS-CoV-2. Об этом говорится в журнале Indoor Air.

В двух стационарных отделениях крупной сингапурской больницы с пациентами, больными COVID-19 был проведен отбор проб воздуха с последующим выявлением молекул кодирующей нуклеиновой кислоты в составе вирусной РНК. Именно он показал высокий уровень SARS-CoV-2 в окружающей среде (72%).

Отмечается, что при этом при традиционных способах снятия мазков с поверхностей в тех же помещениях было найдено всего лишь 9,6% вирусных частиц.

"Извлеченная РНК подвергается обратной транскрипции в реальном времени методом полимеразной цепной реакции, что по своей чувствительности сопоставимо со стандартным тестом образцов из носоглотки для проверки наличия SARS-CoV-2", - указано в статье.

Эксперты предполагают, что такие устройства станут дополнительными инструментами для массового антивирусного скрининга.

Напомним, киевский инфекционист Евгений Дубровский заявляет, что у добровольцев, которые с ним и сотрудничают и которые переболели коронавирусом, иммунитет к болезни сохраняется минимум 17 месяцев.