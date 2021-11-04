Ученые нашли суперантитело, которое противостоит всем коронавирусам

Антитело обладает сверхспособностью / Getty

Ученые из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле нашли и протестировали антитело, которое способно ограничивать тяжелое течение инфекций различных коронавирусов, говорится на сайте Университета.

"Это антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям", - отметил соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Исследователи проанализировали кровь пациента, зараженного оригинальным вирусом SARS-CoV-1, который был зафиксирован в начале 2000-х годов, и инфицированного COVID-19.

Всего они протестировали 1700 антител, из которых 50 были способны связываться как с вирусами SARS-CoV-1 и с SARS-CoV-2, которые провоцируют COVID-19.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходТаким образом они обнаружили одно сверхмощное антитело.

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"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате оно может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", - добавил Хейнс.

Дальнейшее тестирование антитела на мышах доказало, что оно может блокировать и минимизировать возникающие инфекции.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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